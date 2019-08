Tuomas Hoikkala haluaa lauantain yhteislaulutapahtumasta pysyvän perinteen: ”Lauantaista lähtien Mäntyharju on Lauluharju”

0

Mäntyharjun uusi nimi on sitten lauantaista lähtien Lauluharju, heittää Tuomas Hoikkala Kaikki laulaa Salmelassa -yhteislaulutapahtuman alla. Kommentti on tarkoitettu huumoriksi, mutta laulutapahtuman suhteen Taidekeskus Salmelan toiminnanjohtaja on 100-prosenttisen tosissaan. Hoikkalan toiveena on, että tapahtuma kokoaa eri sukupolvet laulamaan ja pitämään hauskaa yhdessä.

– Kysymys on yhdessä kokemisesta ja paikkakunnan yhteishengen luomisesta. Tähän ilonpitoon saa tulla mukaan laulamaan, mutta ketään ei siihen tietenkään pakoteta, Hoikkala sanoo.

Lauluinnon ei pitäisi jäädä ainakaan puitteista kiinni. Tapahtuman laulattajina toimivat Arja Koriseva ja Mikael Kontinen. Tapahtumaan on varattu ennakkoon noin 800 lippua ja se näytetään suorana lähetyksenä Ilta-Sanomien nettitelevision, eli ISTV:n kautta. Ja ne tärkeimmät, eli itse laulut ovat varmasti kaikkien tuntemia.

Listalla on ikivihreitä, kuten Anna mulle tähtitaivas, Paratiisi, Aikuinen nainen, Tämä taivas, tämä maa; Hengaillaan, Tummat silmät, ruskea tukka; Pidä huolta, Sankarit ja Vielä on kesää jäljellä. Orkesterina toimii Salmela House Band kapellimestarinaan Arto Paju.

– Mukana tapahtumaa tekemässä on myös mäntyharjulaisia kuoroja ja tanssijoita. Tavoitteena on koota eri sukupolvet yhdessä laulamaan. Tiedän, että mukaan on ilmoittautunut väkeä pienistä lapsista aina vanhimpaan osanottajaan, eli 95-vuotiaaseen saakka, Hoikkala kertoo

Mukaan päivän ohjelmaan on merkitty myös yllätysesiintyjä, jonka nimen Hoikkala haluaa pitää visusti salassa.

– Kyseessä on sen kokoluokan esiintyjä, että se yllättää varmasti monet, Hoikkala lupaa.

Hoikkalan kunnianhimosta tapahtumaa kohtaan kertoo osaltaan se, että hän haluaa elvyttää sillä koko suomalaista yhteislauluperinnettä. Hän muistuttaa, että Suomi on ollut aina laulukansa, mutta perinne on päässyt viime vuosikymmeninä unohtumaan.

– Virolaiset ovat laulaneet itsensä itsenäisiksi ja heillä perinne elää vahvana. Meillä lauletaan yhdessä joka vuosi innokkaasti joulukirkossa, miksei sitten kesälläkin, Hoikkala kysyy.

Tapahtuman esikuvana toimii nimensäkin mukaisesti Tukholman Allsång på Skansen, jota sadat tuhannet suomalaiset seuraavat televisiosta viikoittain. Ohjelma huokuu länsinaapurista tuttua positiivista henkeä. Onko samaa myönteistä virettä aikomus tavoitella myös Kaikki laulaa Salmela -tapahtumassa?

– Tottakai. Uskon, että niin lauluinto kuin positiivinen virekin tarttuvat ihmisiin seurassa paikan päällä.

Kaikki laulaa Salmelassa -yhteislaulutapahtuma Taidekeskus Salmelan Puistonäyttämöllä lauantaina 10. elokuuta kello 14 alkaen. Pitäjänuutiset tarjoaa 0-18-vuotiaille ilmaisen sisäänpääsyn tapahtumaan. Tapahtuma näkyy suorana lähetyksenä ja tallenteena ISTV:llä tästä linkistä.

Lauantaina Alfa TV -kanavalla nähdään kello 21 alkaen tallenne heinäkuussa Salmelassa nähdystä Jukka Kuoppamäen konsertista.