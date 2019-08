Torilla päivystävä matkailuneuvoja Aino Huovinen tietää mitä mieltä matkailijat ovat Mäntyharjusta – ”Yksikään päivä ei ole samanlainen”

0

Englannin opettajaksi opiskeleva Aino Huovinen on saanut tehdä kaksi kesää erityisen mieluista kesätyötä. Huovinen on palvellut Mäntyharjun torilla sijaitsevassa matkailijoiden infomökissä suomeksi ja englanniksi niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin matkailijoita.

– Tämä on todella kiva työ, sillä tässä pääsee vaikuttamaan omalla toiminnallaan kuvaan Mäntyharjusta. Moni mökille tuleva on Mäntyharjussa ensimmäistä kertaa ja heille pääsee kertomaan niistä helmistä mitä meillä täällä on, Huovinen kehuu.

Huovisen mukaan kuluvana kesänä mökiltä opastusta on hakenut viime kesään verrattuna reilusti enemmän ulkomaisia turisteja. Matkailuvinkkejä ja käytännön asioita on kysellyt vierailijoita muun muassa Saksasta, Ranskasta, Venäjältä ja Alankomaista. Eniten mökiltä haetaan retkeilykarttoja ja Mäntyharjun taajaman karttoja sekä kysytään vinkkejä ulkoilumahdollisuuksista ja kulttuuritapahtumista.

– Repovesi ja patikointi kiinnostavat aina. Tänä kesänä olen opastanut monen lapsiperheen citypatikkaretkelle Pyhäveden ympäristöön, koska se ei vaadi niin pitkää matkantekoa. Moni kysyy täältä myös Taidekeskus Salmelan ja Ilokuvafestivaalin, Huovinen kertoo esimerkkeinä.

Matkailuneuvojan työssä Huoviselle on ollut apuja paitsi mäntyharjulaisista juurista, myös aiemmista kesätöistä ravintola Kesäheinässä ja Iso-Pappilan museossa. Kaikkiin kysymyksiin ei kuitenkaan pysty ennakolta varautumaan.

– Yksikään päivä ei ole toisen kanssa samanlainen. Vaikka sitä ajattelisi, että paikkakuntalaisena tietäisi paljonkin asioista, niin ikinä ei voi tietää mitä seuraavaksi kysytään.

– Etsin usein tietoa netistä esimerkiksi eri paikkojen aukioloajoista. Ulkomaalaiset saattavat tulla myös joskus kysymään, että missä täällä Mäntyharjussa on se harju, missä on mäntyjä. Heille olen joutunut sanomaan, että ei täällä varsinaisesti sellaista harjua ole, Huovinen naurahtaa.

Kahden kesän aikana Huovinen on myös huomannut asioita, joita voisi kehittää matkailijoiden palvelemiseksi yhä paremmin.

– Minulta kysellään paljon kalastusasioista. Tietoa kaivataan paljon luvista ja kalastusalueista. Niistä tiedot ovat usein vaikeasti löydettävissä, eikä selkeitä tietopaketteja ole oikein olemassa. Moni kyselee myös tarkkojen karttojen perään kalastusalueista, mutta sellaisia ei oikein ole olemassa, Huovinen harmittelee.

Kesän ajan torilla käyskentelevänä Huovinen on myös hyvin perillä siitä, mitä mieltä ihmiset Mäntyharjusta ovat. Huoviselle ruusuja ja risuja tulevat antamaan paitsi turistit, myös mökkiläiset.

– Palaute on hyvin värikästä. Moni mökkiläinen käy tässä päivittelemässä kuinka kiva ja kaunis paikka Mäntyharju on ja kuinka kiva täällä on ollut aina olla. Positiivista palautetta on tullut myös torin katumaalauksista ja muraaleista.

– Erilaisista puutteistakin tullaan sanomaan. Esimerkiksi teiden huonosta kunnosta tulee sanomista ja joku on toivonut torille pyöräparkkia. Kirjaan kaikki palautteet ylös ja kerron myös ihmisille, että välitän ne eteenpäin. Se tapa tuntuu ihmisistä mukavalta, Huovinen sanoo.

Ja kun torilla viettää koko kesän, niin tottakai omiakin parannusehdotuksia tulee mieleen.

– Tässä ollessa miettii tietenkin sitä, kuinka torielämää saisi vilkastettua. Tänne voisi järjestää enemmän ohjelmaa suunnitelmallisesti ja mukana voisi olla musiikkia ja keskustelutilaisuuksia. On epärealistista ajatella, että tori olisi päivittäin vilkas, mutta tiettyinä järjestettyinä päivinä toimintaa voisi olla enemmän.

– Torin perusviihtyvyyttä voisi myös mietti. Keski- ja Etelä-Euroopassa on puistomaisia toreja, joissa ihmiset viettävät paljon aikaansa. Meidän tori on itsessään pelkistetty ja aukea, Huovinen harmittelee.

Huovisella on toivomus myös kaikille mäntyharjulaisille.

– Toivoisin, että mäntyharjulaiset ymmärtäisivät käyttää itse meidän hienoja palveluja. Ymmärrän, että kesät voivat olla kiireisiä, mutta aikaa kannattaisi varata paikallisille näyttelyille, elokuville tai vaikkapa rautatieaseman uudelle makasiinille, Huovinen vinkkaa.

Huovinen pääsi haastattelun aikana myös tositoimiin, kun itävaltalaiset Josef, Lorenz, Leroy ja Tom Münzker piipahtivat viime torstaina infomökillä kyselemässä vinkkejä lähialueen matkailuun. Kuopioon suunnanneet Münzkerit olivat liikenteessä matkailuautolla ja heidän alkuperäisenä tarkoituksenaan oli piipahtaa Mäntyharjussa ainoastaan aamupalalla.

Aamupäivän aikana Wienistä kotoisin olevat Münzkerit päätyivät kuitenkin kiertelemään kirkonkylän ympäristöön, johon he ihastuivat täysin.

– Aivan mahtava paikka. Kävimme Villa Aurorassa ja myös siellä taidepaikassa, missä järjestetään konsertteja, Tom Münzker totesi.

– Taidekeskus Salmelassa siis, matkailuneuvoja Aino Huovinen vastasi.

Münzkerit kyselivät infomökillä Huoviselta paikkaa, josta voisi vuokrata venettä. Lisäksi he kyselivät vinkkejä kalastukseen ja muuhun lähiseudun nähtävään.

– Onko täällä isoja turistien vetonauloja lähistöllä? Entä mitä tekemistä on, Tom Münzker kysyi Huoviselta.

Tämän lisäksi Münzker kysyi, mistä lähistöltä löytyisi erityisen vanhoja metsiä. Hän ihmetteli, miksi kaikki Suomen metsät ovat niin nuoria. Huovinen ehdotti Münzkereita suuntaamaan Repovedelle.

– Siellä on kansallispuisto, josta voi löytyä vanhempaakin metsää, Huovinen vinkkasi.