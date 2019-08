Metsän sylistä löytyy koti ja toimisto — Rakennusarkkitehti Jukka Pakkanen siirsi kotinsa ja työpaikkansa Kouvolasta Mäntyharjun Halmeniemelle

Kylän elämään ja aktiviteetteihin Pakkaset osallistuvat itselleen sopivasti. – Rouva on ollut mukana Halmelan-talon illallisjuhlan järjestelyissä. Hyvin täällä on otettu uudet asukkaat vastaan. Koiran kanssa kävellessä on helppo pysähtyä juttelemaan kenen tahansa vastaantulijan kanssa.

