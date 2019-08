Pääkirjoitus: Nopea netti on toimivan arjen tae

Langattomat yhteydet toimivat paikoin moitteetta, mutta suurimmassa osassa syrjäisempiä seutuja nopeista nettiyhteyksistä voidaan vain haaveilla. Hitaat yhteydet haittaavat arkista elämää, sillä moni perusasia siirtyy pikku hiljaa verkossa hoidettavaksi. Tökkivästä netistä kärsivät myös osa yrityksistä ja etätöitä mökiltä tekevät. Käytännössä huonot yhteydet estävät etätöiden teon j opa kunnan keskustan lähistöllä . Jos verkkoasioihin halutaan parannusta, toimiin on ryhdyttävä itse. Juuri nyt tilanteeseen on nimittäin turha odottaa ratkaisua kunnan, valtion tai operaattorien taholta. Lapissa ja Pohjanmaalla valokuituyhteyksien hankkimiseksi taajamien ulkopuolelle on perustettu osuuskuntia. Ne ovat syntyneet yksittäisten puuhahenkilöiden ympärille, jotka ovat onnistuneet houkuttelemaan lähialueen asukkaat mukaan verkkohankkeisiin.

