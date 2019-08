Nestemäinen ilma hoitaa ihmisiä ja eläimiä — Woikoski Feeling korvasi huippukylmähoidossa käytetyn typen ilmalla

Woikoski Feelingin käytössä on kolmen erikokoista kaappia: hevosille, ihmisille ja koirille omansa. Niissä hoidettavan pää jää kaapin ulkopuolelle. Tämä on ollut tärkeää, jos kylmä tehdään nestemäisen typen avulla. Kun käytössä on nestemäinen ilma, kylmän höyryn hengittämistä ei tarvitse varoa.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.