Pertunmaan kuraattoripalvelut heikkenivät – kuraattori paikalla vain kahdesti kuussa Essoten yt-neuvottelujen ajan

0

Pertunmaan koulukuraattoripalvelut heikentyvät entisestään Etelä-Savon sotekuntayhtymä Essoten säästöjen myötä. Essote on ilmoittanut kunnalle, että kuraattorin lakisääteiset palvelut tuotetaan Mäntyharjulta käsin Essoten yt-neutottelujen ajan. Pertunmaan oma koulukuraattori irtisanoutui heinäkuussa.

Käytännössä Mäntyharjun ja Hirvensalmen koulukuraattori Taina Tillanen käy Pertunmaalla joka toinen viikko tiistaisin. Muuna aikana kuraattori on tavoitettavissa puhelimella, videopuhelulla tai Wilman kautta, kertoo Essoten perhepalveluiden palvelupäällikkö Greta Jauhijärvi.

– Kyse on väliaikaisesta järjestelystä, joka on yt-neuvotteluista johtuva poikkeustila. Pertunmaalle tullaan järjestämään lakisääteinen kuraattoripalvelu entiseen tapaan mitoitettuna yt-tilanteen päätyttyä Jauhijärvi lupaa.

Kuraattoripalvelut ovat olleet kunnassa huolen aihe jo pidemmän aikaa. Viime lukuvuonna koulukuraattori toimi kunnassa yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Muuna aikana sama työntekijä teki perhetyöntekijän työtä. Jaettua toimenkuvaa on kuvattu työntekijäpuolelta kuormittavaksi ja epäselväksi. Toukokuussa Pertunmaa esitti Essotelle kuraattorin toimen täysaikaistamista. Kunnan mukaan kokoaikaisen koulukuraattorin puute on ajanut lapsia ja nuoria erikoissairaanhoidon piiriin.

Viimeisen vuoden aikana työstä on irtisanoutunut kaksi henkilöä. Talvella irtisanoutuneen kuraattorin rekrytointia viivästyttivät alkuvuodesta tuolloinkin käynnissä olleet Essoten yt-neuvottelut. Väliaikaisjärjestelynä Kangasniemen koulukuraattori kävi tekemässä Pertunmaalla yhden työpäivän viikossa. Muina päivinä hän oli tavoitettavissa puhelimella.

Pertunmaan viimeisin koulukuraattori irtisanoutui työstään heinäkuussa. Lukuvuoden ensimmäisen kuukauden koululla onkin oltu ilman koulukuraattoripalvelua, kertoo kunnan sivistystoimenjohtaja-rehtori Sari Mäkeläinen.

– Tämä näkyy oppilaille siten, etteivät he voi mennä suoraan kuraattorin luokse kertomaan huolistaan. Kun kuraattori on paikalla vain yhtenä päivänä joka toinen viikko, niin silloin henkilöä ei opi tuntemaan eikä häneen opi luottamaan niin hyvin kuin vakituiseen. Myös iso vaihtuvuus on ongelma, Mäkeläinen harmittelee.

Mäkeläisen mukaan nykyinen järjestely tarkoittaa sitä, ettei oppilaiden kohdalla pystytä keskittymään lainkaan ennaltaehkäisevään työhön.

– Tässä täytetään vain lain kirjaimen täyttämät akuutit tarpeet. Oppilashuollollista kehittämistä ei pysty tekemään lainkaan.

– Mitä helpommin kuraattori olisi tavattavissa, sitä enemmän se voisi vähentää tarvetta psykiatrisiin palveluihin. Kuraattori tukee nuorta kehityksessä ja kuuntelee heidän pelkoja ja murheitaan.

Greta Jauhijärvi on Mäkeläisen kanssa samoilla linjoilla tilanteen vaikutusten suhteen. Väliaikaisjärjestelyllä pyritään turvaamaan lain minimivaatimusten mukainen työskentely, Jauhijärvi sanoo.

– Yt-neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa. Pertunmaalle tullaan järjestämään valtakunnallisten suositusten mukainen kuraattoripalvelu. Osa-aikainen kuraattori on tähän suositukseen riittävä. Kannattaa myös muistaa, ettei tämä yt-tilanne koske vain Pertunmaata, vaan koko organisaatiota ja kaikkia Essoten omistajakuntia.