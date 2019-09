Pääkirjoitus: Pertunmaan palveluleikkaukset ovat esimakua tulevasta

0

Pertunmaan yhtenäiskoulun oppilaat ovat aloittaneet syyslukukautensa ilman kuraattoripalveluita. Heinäkuussa irtisanoutuneen kuraattori-perhehoitajan tilalle haettavan työntekijän rekrytointi on jäissä Essoten yt-neuvottelujen vuoksi. Ensi viikosta lähtien Mäntyharjun kuraattori on pertunmaalaisten tavattavissa kasvotusten pari kertaa kuukaudessa. Täysin uusi tilanne ei Pertunmaalle ole, sillä talvella tilanne oli tismalleen samanlainen viime talvena. Kunnassa on tuskasteltu myös heikentyvien lääkäripalveluiden kanssa jo vuosikausia.

Pertunmaan tilanne symboloi laajemminkin sitä, mitä Essoten muilla jäsenkunnilla on edessään lähivuosina. Kuntien ajauduttua maksuvaikeuksiin kasvavien sotekustannusten kanssa, on Essotelta vaadittu yhdessä tuumin selkeitä säästöjä. Niitä on nyt luvassa keskiviikkona alkaneiden yt-neuvotteluiden jälkeen, joissa etsitään säästöjä kuluvan vuoden lisäksi myös tulevalle kahdelle vuodelle.

Asian kääntöpuolena on tietenkin se, että säästöjen myötä joitakin Pertunmaan ja Mäntyharjun sote-palveluja joko heikennetään tai jopa ajetaan alas. Harva on kuitenkaan tässä vaiheessa valmis kertomaan sitä, mistä palveluista he olisivat valmiita leikkaamaan. Päätökset siitä ovat toki lähtökohtaisesti Essoten, mutta asia kuuluu myös poliitikoille. Luottamuspuolella olisikin hyvä aloittaa keskustelu siitä, mihin palveluihin leikkauksia voi tehdä.

Helpoin vastaus kysymykseen tuntuu olevan tällä hetkellä se, että leikkauksia tulee tehdä ”hallintopuolelle ja johtajistoon”. Ongelma kuitenkin on, ettei nämä leikkaukset yksinkertaisesti riitä tavoiteltuihin säästöihin. Kuten Pertunmaan esimerkki on viime vuosina käytännössä osoittanut, säästöt osuvat pakostakin oikeaa hoitotyötä tekeviin ja palveluja tarvitseviin ihmisiin.