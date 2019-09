Keihään ME-heittäjä Pertunmaan Hippo- kisoihin

Pertunmaalla on lajeja kaikenikäisille. 3-6-vuotiaat tytöt ja pojat voivat juosta 40 metriä tai heittää palloa, 7-12-vuotiailla juoksumatkana on 60 metriä ja muina lajeina pituushyppy sekä kuulantyöntö. 13-15-vuotiaat pääsevät pinkomaan 100 metriä, kenttälajeista valittavina heilläkin on pituus ja kuula. Aikuisten lajeina ovat satasen ohella pituus ja keihäänheitto. Bonuksena kaikille on tarjolla 400 tai 800 metrin juoksu. Kisat järjestää Pertunmaan Ponnistajat ja ilmoittautuminen tapahtuu viimeistään puoli tuntia ennen kello 18 alkamisaikaa.

