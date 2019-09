Kirkonkylällä kisataan viikonloppuna partiotaidoissa – yleisö voi seurata aloitustehtävää lauantaina lukiolla

Uuden ja vanhan yhdistäminen on todettu toimivaksi reseptiksi myös partiotaitokilpailuiden järjestämiseen, johon ovat panostaneet sekä partiokilpailuiden konkarit että uudet tulokkaat, joilla on uuden sukupolven tietoa esimerkiksi tuloslaskennasta tai viestinnästä. Viimeksi Mäntyharjun partiolaiset järjesti piiritason partiotaitokilpailun keväällä 2015. Yleisö on tervetullut Mäntyharjun lukiolle seuraamaan kilpailun aloitustehtävää lauantaiaamuna kello 10.

