Toivolan kunnostetut perinnemaisemat keräävät kehuja

Toivolan perinnemaisemat kunnostettiin vuosi sitten. Kunnostettaviin kohteisiin kuuluivat vanha hautausmaa, vanha petäjä, kiviaita sekä Kaivannonkosken piknikpaikka.

Aloite kunnostushankkeeseen tuli Toivolan kesäasukkailta Elina Kuosmaselta ja Meeri Palmilta, jotka hakivat 510 euron rahoitusta Etelä-Savon Säästöpankin kulttuurisäätiöltä. Kohteet raivattiin näkyville ja niiden läheisyyteen tehtiin historiikkitaulut, jotka kertovat kohteiden historiasta. Lisäksi piknikpaikalle hankittiin uusi pöytä ja penkit.

– Nämä ovat olleet jo 1800-luvulta asti kylän maamerkkejä. Nyt ne on jälleen nostettu esille. Olemme saaneet paljon hyvää palautetta, Kuosmanen iloitsee.

Erityisesti piknikpaikka on ilahduttanut ohikulkijoita. Kuosmanen tosin muistuttaa, että piknikpaikan ja koskinäkymän auki pitäminen vaatii vuosittaista raivausta.

Vanha hautausmaa

Hautausmaa on Antellin suvun yksityishautausmaa, jonne on haudattu perheen jäseniä 1820-luvulta 1870-luvun loppuun asti. Hautakivet seisovat edelleen paikoillaan.

– Jo silloin kun olin lapsi, niin hautausmaa oli nähtävyys, jota tultiin katsomaan. Lapsena oma vauhti tosin aina kiristyi hautausmaan kohdalla. Nykyään se on hyvin kyläläisten tiedossa. Jos mennään Toivolan ulkopuolelle, niin harva on kuullut tästä paikasta, kertoo Kaarina Knaappila.

Hautausmaa kuuluu edelleen Lahdenhovin maihin, mutta siellä saa vierailla, kunhan muistaa kunnioittaa hautarauhaa.

Vanhan petäjän kohdalta Pertunmaantieltä haarautuu pieni tie vanhan hautausmaan luokse. Tienhaarassa ei ole kylttiä hautausmaasta.

Vanha petäjä ja kiviaita

Pertunmaantien vierustalla nouseva komea petäjä on rauhoitettu 1970-luvulla luonnonmuistomerkiksi. Sen vieressä on edelleen pätkä kiviaitaa, joka on reunustanut Toivolasta Pertunmaalle johtanutta Suurta Savontietä perimätiedon mukaan jo 1700-luvulta asti.

Aikoinaan kiviaita reunusti molempia puolia tiestä. Toinen puoli kiviaidasta oli olemassa vielä 1960-luvulla, kunnes tien uudistamisen myötä länsipuoli aidasta purettiin. Jäljellä oleva kiviaita on puolestaan jäänyt hieman etäämmälle tiestä sen jälkeen, kun tielinjaa suoristettiin.

– Siinä me istuimme kiviaidalla laskeskelemassa ohimeneviä autoja, kun Helsingissä oli olympialaiset kesällä 1952. Sen verran liikennettä oli aamusta iltaan, että ehkä on ihan hyvä, että viitostie siirtyi muualle, Knaappila nauraa.

Viimevuotisten raivaustöiden myötä sekä kiviaita että petäjä näkyvät jälleen tielle vähän matkan päässä Kaivannonkosken piknikpaikasta Mäntyharjusta tullessa oikealla puolella.

Kaivannonkosken piknikpaikka

– Tässä oli aikanaan suosittu lottakioski. Sotien jälkeen, kun lottasäätiö piti lakkauttaa, lakkasi myös kioskin toiminta. Tilalle ei tullut enää toista, Knaappila kertoo.

Nyt kioskin paikalle on tuotu matkalaisia varten pöytä ja penkkejä. Niiden alta pilkottaa vielä vanhoja perustuksia. Knaappila arvelee niiden olevan kioskin peruja, sillä hänen tietääkseen paikalla ei ole kioskin jälkeen ollut muuta.

Uudestaan retkeilypaikaksi palautettu Kaivannonkosken piknikalue sijaitsee vastapäätä Toivolan seurantaloa. Muutaman kymmenen metrin päässä on lisäksi parkkipaikka, jolta pääsee tien viertä kävellen alueelle.

Kylän perinteinen kokkopaikka puolestaan sijaitsee aivan piknikalueen vieressä.