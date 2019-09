Tuottajat pestasivat ministerin myyntitöihin sadonkorjuupäivään Kuorttiin – Perinteistä tapahtumaa vietetään lauantaina jo 15. kertaa

Sadonkorjuupäivää vietetään lauantaina 14.9.2019 kello 9-14 Kuortissa Puodin pihassa osoitteessa Oravatie 2, 19410 Kuortti. Tapahtumapaikka on ABC Kuorttia vastapäätä ja paikan päälle on opasteet. Ministeri Jari Leppä on myyntitöissä aamupäivällä kello 11-12.

Maa- ja metsätalousministeri, pertunmaalainen Jari Leppä osallistuu tulevana lauantaina 14. syyskuuta Vierulan perinteiseen sadonkorjuupäivään Kuortissa. Vierulan tila ja tapahtuman tusina muuta lähiruuan tuottajaa eivät päästä oman kylän miestä helpolla vaan pestaavat ministerin kiertäväksi myyjäksi. – Tällä kertaa Jari ei saa seisoskella puku päällä vaan pääsee myyntitöihin, Vierulan tilan yrittäjä Tiina Kohonen kertoo. Sadonkorjuupäivä järjestetään jo 15. kertaa. Tuottajia ja kuluttajia yhdistävä syystapahtuma tarjoaa mahdollisuuden täyttää talvivarastot kerralla lähiruualla. Vierulan tilan omana tapahtumana alkanut sadonkorjuupäivä on laajentunut vuosien varrella ja tänä vuonna mukana on reilun tusinan verran paikallisia tuottajia. Kävijöitä tapahtumassa on viime vuosina ollut useita satoja.

