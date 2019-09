Tehometsätaloutta arvosteleva Raimo Ulmanen ja metsänhoitoyhdistyksen Suvi Kokkola kohtasivat – hakatakko vai eikö hakata, siinäpä pulma

Kokkolan ja Ulmasen vuoropuhelu käy vilkkaasti Pyhäveden laavulta palatessa. Yksi yhteinen näkemys löytyy siitä, että metsäojituksessa Suomi teki suuria virheitä 60- ja 70-luvuilla – Kunnostusojituksiakaan ei meidän alueella kovin paljon tehdä. Suometsissä on toimittava tarkasti ja siellä on pidettävä sopiva veden pinnan taso. Jos hakkuun jälkeen vedenpinta kohoaa liian lähelle pintaa, suomaasta alkaa nousta metaania, joka on paljon hiilidioksidia pahempi kasvihuonekaasu, Kokkola sanoo.

