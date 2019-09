Mäntyharju suunnittelee ostavansa Suur-Savon Sähkön osakkeita – 250 000 euron hankintaa perustellaan omistuksen hajautuksella

0

Mäntyharjun kunta suunnittelee ostavansa 50 Suur-Savon Sähkön osaketta Rantasalmen kunnalta. Mäntyharjun kunnanhallitus hyväksyi maanantaina suunnitelman, jonka mukaan Mäntyharju, Juva, Sulkava ostaisivat kukin 50 ja Savonlinna 150 myyntiin tarjottua osaketta. Rantasalmi on määrännyt osakkeiden vähimmäishinnaksi 5000 euroa, eli Mäntyharjun lisäosakepotti olisi 250 000 euron hintainen. Käytännössä Mäntyharju hankkisi osakkeet lainarahalla.

Mäntyharjun hallintojohtaja Tuomo Penttinen perustelee osakkeiden hankkimista sähköyhtiön päätöksenteon hajautuksen takaamisella.

– Ymmärrän, että tässä taloudellisessa tilanteessa osakkeiden hankkimista on vaikea hyväksyä. Kunnan omaisuuden kannalta on kuitenkin parempi, että yhtiön omistus on laajalti maakunnan kuntien käsissä, kuin keskitettynä yksissä käsissä, Penttinen perustelee.

Kunnat omistavat sähköyhtiöstä tällä hetkellä 62 prosenttia. Mäntyharjun osuus reilun 77 700:n osakkeen potista on tällä hetkellä 3298 osaketta. Suurin osa näistä on yhtiön alkuperäisiä osakkeita. Kunta on hankkinut lisäomistusta yhden kerran 10 vuotta sitten, kun se osti osakkeita Kouvolaan liittyneeltä Jaalan kunnalta. Seurakuntien omistusosuus yhtiöstä on viisi prosenttia.

Omistajissa on myös yhteisöjä ja yksityisiä omistajia, joista suurin on Suur-Savon Energiasäätiö lähes neljänneksen osuudella.

Penttisen mukaan mahdollisimman hajautettu kuntaomistus on tärkeää erityisesti silloin, jos jokin suurista kuntaomistajista päättäisi hankkiutua omistuksestaan eroon.

– Jos jokin iso kuntaomistaja päättäisi tehdä peliliikkeen ja möisi osakkeet, voisimme olla silloin sivuvaunussa menossa johonkin suuntaan. Mäntyharjussa luottamushenkilöt ovat nähneet tärkeänä, että meillä on kuntien määräysvallassa oleva sähköyhtiö, Penttinen sanoo.

Toisena perusteena osakkeiden ostolle Penttinen näkee yhtiön maksavan osingon. Viime vuonna kunta tilitti osinkoa ennätysmäärän 90 euroa osakkeelta, eli yhteensä noin 297 000 euroa. Vuonna 2017 osinkoa tuli 60 euroa osakkeelta, vuonna 2016 47 euroa ja 2015 tasan 20 euroa osakkeelta.

Penttinen kuitenkin uskoo, että tulevaisuudessa osinkotuotto kasvaa viime vuoden ennätyslukemista.

– Yhtiön strategiassa on linjattu, että osinko pidetään vakaana ja noin 100 euron tuntumassa. Olemme laskeneet, että saamme osakkeisiin sijoitetulle lainarahalle 1,8 prosentin koron. Tämän vuoksi osakkeita ei ole tarve maksaa säästöillä.

Vihreää valoa kolmen kunnan ja Savonlinnan ostosuunnitelmalle on näytetty tähän mennessä Sulkavalla. Punaista valoa Rantasalmen osaketarjoukselle on näytetty Mikkelissä ja Hirvensalmella. Mäntyharjun kannasta päättää lopullisesti kunnanvaltuusto.