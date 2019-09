Hämmennys leimaa Kirkonkylän koulukeskustelua – Vanhemmat vaativat parempaa tiedotusta

0

Kirkonkylän koulun remontista ja sen tarpeesta väännettiin kättä useiden vuosien ajan. Myönteisen remonttipäätöksen jälkeen palloteltiin urakoitsijoita. Kesällä remontti päästiin vihdoin alkamaan, mutta jo ennen elokuun loppua työt jouduttiin keskeyttämään.

Nyt tapetilla on remontin lopettaminen ja koulun purkaminen. Käänteet ovat olleet niin vauhdikkaita, ettei perässä tahdo pysyä.

– Hämmennys on se päällimmäinen tunne, jonka kaikki jakavat. Meillä ei ole ollut tarpeeksi tietoa tai aikaa muodostaa vanhempien kanssa yhtenäistä mielipidettä. Tämä on ollut kuin parastakin saippuaoopperaa. Ikinä ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, sanoo Kirkonkylän koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtaja Minna Ojamies.

Osa vanhemmista haluaa jatkaa remonttia. Osa on valmis heittämään hyvästit vanhalle koulurakennukselle, jos se todella on niin huonossa kunnossa kuin väitetään. Osa ei ylipäätään tiedä, mitä ajatella.

Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että Kirkonkylällä pitäisi säilyä kylän oma koulu, päädyttiin millaiseen ratkaisuun tahansa.

– Tämä ei ole pelkästään Kirkonkylän koulun vanhempien asia, vaan koko kunnan. Yhtenäiskouluun ei tällä hetkellä mahdu minkäänlaista määrää lapsia lisää. Siellä ei riitä ilmanvaihto edes tämänhetkiselle oppilasmäärälle, Ojamies huomauttaa.

Jos koulu päätetään purkaa, on kunnasta väläytelty ratkaisuksi siirreltävää moduulikoulua. Hinnaksi sille muodostuisi kunnan arvion mukaan kymmenen vuoden aikana 1,5 miljoonaa. Monien mielestä samalla rahalla saisi jo uuden koulun.

– Toki tajuamme, että täysin uudessa koulussa kestäisi entistä kauemmin. Suunnitelmat pitäisi aloittaa alusta.

Moduulikouluakaan ei siis vanhempien keskuudessa täysin teilata, vaikka Ojamies muistuttaa, ettei voi puhua kaikkien vanhempien puolesta.

– Kukaan ei halua kuluttaa kahta miljoonaa remonttiin ja huomata, että tulee uusia sisäilmaongelmia, Ojamies sanoo.

– Jos moduulikoulu tulee, niin sen pitäisi tulla vanhan koulun paikalle, missä on jo pihat ja liikuntapaikat ja kattaa luokat 0–6, ei siis vain luokkia 0–4, kuten huhujen mukaan on suunniteltu, Ojamies jatkaa.

Eniten vanhempia hiertää kunnan huono tiedottaminen asiasta. Eteenpäin on puskettu vauhdilla, eikä kunnasta ole oltu erityisen selväsanaisia tai avoimia. Uusista käänteistä on kuultu lähinnä koulun opettajilta, eivätkä hekään tiedä kaikkea.

– Kunnassa tuntuu olevan valtavasti enemmän tietoa, kuin mitä sieltä annetaan ulos. Siellä oli jo suunnitelma valmiina moduulikoulusta, kun me vasta saimme kuulla mahdollisesta purkamisesta, Ojamies harmittelee.

Keskiviikko-iltana vanhemmille järjestetään keskustelutilaisuus. Ainakaan etukäteistiedon mukaan paikalle ei kuitenkaan ole tulossa yhtään teknisen puolen edustajaa.

Remonttia kritisoitiin aikaisemmin oppilasennusteiden vähenevillä oppilasmäärillä. Ojamies kuitenkin muistuttaa, että tämänhetkisiä tiloja ei voi tehdä sen mukaan, kuinka paljon oppilaita on ennusteiden mukaan kymmenen vuoden kuluttua.

Yhtenäiskoululle nykyinen oppilasmäärä ei yksinkertaisesti mahdu.

– Lapset tarvitsevat riittävät, terveet ja turvalliset tilat.

