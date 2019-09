Lukijalta: Avoin kirje Mäntyharjun päättäjille

Homeen tai sisäilmaongelman vuoksi remonttiin ei tarvinnut ryhtyä, eikä tietoon ole tullut oppilaiden tai henkilökunnan oireilua. Päätöksenteon pohjaksi on esitetty moduuleista koottua koulua, joka sisältäisi kaiken muun paitsi liikuntatilat. Koulun toiminta vaatii kuitenkin yhteisen ison tilan olemassaoloa liikuntaa ja muuta toimintaa varten. Tämän tilan hintalappua ei ole vielä olemassa, joten kustannukset voivat nousta rajustikin. Toisena vaihtoehtona on jatkaa koulun remonttia. Kustannukset remontin jatkamiselle ovat arvioissa nousseet pilviin, koska arviossa suunnitellaan jopa rakenteiden uudelleenrakentamista eikä korjaamista. On tavallista, että vanhaa korjatessa tulee esiin yllätyksiä ja kustannukset nousevat. Tämä on valitettavaa, mutta jos korjaustaso pidetään kohtuullisena, niin tulevaisuudessakin meillä on kunnan omistama rakennus hyvällä paikalla. Koulurakennusta voisi entistä tehokkaammin käyttää esimerkiksi kansalaisopiston ja musiikkiopiston tiloina.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.