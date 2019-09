”Liisaus” yleistyy kunnissa – Mäntyharju ja Juva toteuttavat isot rakennushankkeet leasing-rahoituksella

0

Kunnat hakevat isoihin rakennushankkeissa yhä useammin vaihtoehtoisia rahoitusvaihtoehtoja perinteisen lainanoton sijaan. Mäntyharjussa ja Juvalla tuoreimmat rakennushankkeet on rahoitettu perinteisen lainanoton sijaan kuukausittain lyhennettävällä leasing-sopimuksella.

Rahoitustapa on tuttu monista kotitalouksista ja sitä voikin verrata kuukausittain lyhennettävään osamaksusopimukseen. Syytkin sen käyttöön kunnissa ovat osin samat kuin kotitalouksissa. Kun oma varallisuus tai kuukausitulot eivät riitä, isompi hankinta pitää paloitella pienempiin osiin. Näin kävi myös Juvan kunnalle, kun se pohti 25 miljoonaa euroa maksavan koulukampuksen rakentamista.

– Meillä ei käytännössä ollut mahdollisuutta ottaa niin isoa taselainaa. Samalla meidän lainakanta olisi kaksinkertaistunut, kertoo Juvan hallintojohtaja Antti Kinnunen.

Käytännössä Juva lyhentää maksupottia seuraavat 20 vuotta. Sen jälkeen kunta on lupautunut hankkimaan kiinteistöt itselleen noin 5,5 miljoonan euron lunastussummalla.

– Asiaa voisi verrata auton ostamiseen osamaksulla. Sitä lyhennetään kuukausittain tietyllä summalla ja usein viimeinen erä on reilusti isompi, Kinnunen vertaa.

Kinnusen mielestä leasing-rahoitus ei häviä taselainalle juurikaan edes kustannusmielessä. Danske Finance Oy:n tarjoama leasing-sopimus oli korkomielessä suopea, hän sanoo.

– Leasing-raha on aavistuksen lainaa kalliimpaa. Siinä puhutaan prosentin kymmenyksistä tai sadasosista.

Mäntyharjussa leasing-rahoitukseen päädyttiin toissa viikolla käyttöön otetun paloaseman kustantamisessa. Mäntyharju maksaa 2,6 miljoonaa euroa maksanutta paloasemaansa 30 vuotta tasaerinä.

Mäntyharjussa on parasta aikaa menossa myös muita, paloasemaa isompia rakennushankkeita. Leasing-mallin valinta ei siis liittynyt Juvan tapaan liian suureksi paisuneeseen lainakantaan, sanoo Mäntyharjun hallintojohtaja Tuomo Penttinen.

Leasingiin päädyttiin, sillä kunta odottaa pelastustoimeen ulottuvan maakuntahallinnon tuloa. Taka-ajatuksena on, että paloaseman omistuksesta päästään tarvittaessa helposti eroon.

– Jos ja kun sitten kaivetaan esiin maakunnan kaikki tilaratkaisut, niin kunta on valmis tuolloin luopumaan paloaseman omistuksesta. Silloin leasing-malli on helppo siirtää eteenpäin ja jäljellä olevat kustannukset näkee sopimuksesta eurolleen, Mäntyharjun hallintojohtaja Tuomo Penttinen perustelee.

Toinen syy rahoitusmallin valintaan on kirjanpidollinen.

– Kiinteistöleasing-ratkaisulla meille ei tule omia poistoja, eli se ei lisää meidän poistopohjaa. Rakennuksesta on toki olemassa velkavastuu tilinpäätöksen liitetiedoissa-

Leasing-rahoituksen hyviin puoliin kuuluu Penttisen ja Kinnusen mielestä se, että se tekee kiinteistöjen tuomat kustannukset selvästi esiin. Leasing-mallissa kiinteistöjen kulut näkyvät selkeästi käyttötalousmenojen puolella.

Se vähentää osaltaan kunnan mahdollisuutta poistoilla kikkailuun. Kun toiset kunnat poistavat rakennuksia taseestaan nopeammalla aikataululla, osa kunnista on voinut venyttää poistoja pidemmälle ajalle.

– Ero on siinä, että kun se on käyttötaloudessa, niin se on rahaa, joka pitää kassasta oikeasti maksaa. Jos se näkyy taseen puolella poistona, niin silloin mikään euro ei liiku mihinkään. Se siis asettaa kunnan käyttötalouden ja kassanhallinnan erilaiseen asentoon, Antti Kinnunen sanoo.

– Jos uuden paloaseman suuruinen investointi olisi meillä taseessa, niin me voisimme periaatteessa poistaa sen sieltä muutamassa vuodessa. Sen jälkeen sillä ei olisi meidän taseessa mitään arvoa ja kulut olisivat siinä. Leasingiä maksetaan taas kuukausittain, Tuomo Penttinen toteaa.

Penttinen uskoo, että kuukausittain lyhennettävät rahoitussopimukset yleistyvät kunnissa jatkossakin. Itse asiassa ne ovat jo yleistyneet rakennushankkeiden lisäksi myös pienemmän käyttötavaran hankinnassa.

– ICT-laitehankinnat ovat selkein esimerkki. Myös vesilaitoksen auto hankittiin hiljattain samalla tavalla. Kun talousarviot ovat yhä tiukempia, niin kertahankinnan mahduttaminen on sinne vaikeampaa. Siksi asioita hankitaan jakamalla kustannuksia pidemmälle ajalle, Penttinen kertoo.

Riskejä halutaan hillitä elinkaarimallilla

Juvan uusi koulukampus rakennetaan niin sanotulla elinkaarimallilla, jossa rakennuttaja vastaa ylläpidosta koko 20 vuoden sopimuskauden ajan. Kunta on tiloissa rahoittamisen lisäksi siis ainoastaan käyttäjänä. Juvan hallintojohtaja Antti Kinnunen sanoo, että käytännössä kunta haluaa suojautua elinkaarimallilla riskeiltä, kuten sisäilmaongelmilta tai muilta yllättäviltä ongelmilta.

– Elinkaarimallin toimittajalla on erittäin ankara vastuu kiinteistön kunnosta. Jos siellä havaittaisiin sisäilmaongelmia, se ei olisi kunnan ongelma. Silloin kiinteistön ylläpitäjän olisi järjestettävä korvaavat tilat, Kinnunen kertoo.

Elinkaarimallia on kritisoitu muun muassa siitä, ettei paikallisilla yrityksillä ole mahdollisuutta päästä mukaan urakkakisaan sen suuren koon vuoksi. Hankkeita pystyy Suomessa hoitamaan vain muutama yritys, joista Juvan hankkeen voittanut YIT Suomi Oy on yksi.

– Ei meidän tapauksessa pienet yritykset olisi päässeet sen enempää kisaan mukaan, vaikka tämä olisi toteutettu perinteisellä tavalla. Kyse on 20 miljoonan euron rakennusurakasta, Kinnunen vastaa.

Mäntyharjun hallintojohtaja Tuomo Penttinen sanoo, että elinkaarimalli oli yhtenä vaihtoehtona esillä kunnassa yhtenäiskoulun rakentamisurakkaa miettiessä noin 10 vuotta sitten.

– Se oli silloin sen verran uusi asia, että sitä kavahdettiin. Se oli eri aikaa, Penttinen muistelee.

Vaikka elinkaarimalli on viimeisen vuosikymmenen aikana yleistynyt, yksikään hanke ei ole vielä ehtinyt sopimuskautensa loppuun saakka. Tästä syystä merkittävistä riitatilanteista ja niiden ratkaisemisesta ei ole vielä sen suurempia kokemuksia.

– Pitkää historiaa ei ole, mutta sopimusmallit ovat hyvin tarkat sen suhteen miten ongelmia ratkotaan, Kinnunen sanoo.

Kinnunen myös uskoo, että elinaarihankkeiden kautta toteutettujen rakennusten kunto on hyvä myös sopimuskauden päätyttyä, eli kahden vuosikymmenen päästä. Juvan kunta voi lunastaa koulukampuksen itselleen 20 vuoden päästä nykyrahassa mitattuna 5,5 miljoonalla eurolla.

– Sopimuksessa on tarkat määräykset siitä, missä kunnossa rakennusten pitää olla. Rakennusten pitää olla tietyssä kuntoluokassa ja palveluntarjoaja vastaa siitä, että kunto on sopimuksen mukainen, Kinnunen sanoo.

Tämä juttu on julkaistu 12.9. Kotiplussa-liitteessä, joka on Juvan Lehden, Kangasniemen Kunnallislehden ja Pitäjänuutisten yhteinen rakentamisen ja remontoimisen erikoislehti.