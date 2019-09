Pertunmaa etsii säästöjä vesilaitoksesta ja ruokahuollosta – yhdistäminen Mäntyharjun kanssa vaihtoehto

Lisäksi pohdinnassa on kunnan ruokahuollon ulkoistaminen tai yhdistäminen Mäntyharjun kanssa. Liukkosen mukaan lähtökohta kuitenkin on, että ruokahuolto toimii jatkossakin nykyisissä tiloissa. – Meillä on hyväkuntoinen keittiö Pertunmaalla. Tarkoitus on, että ruoka tehtäisiin tulevaisuudessakin siellä.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.