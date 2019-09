Pertunmaan kirkon jumalanpalvelukset myöhentyvät – Muutos herättää närkästystä seurakuntalaisissa

0

Lokakuusta lähtien Pertunmaan kirkon jumalanpalvelukset alkavat vasta kello 13. Ennen kuin ensimmäistäkään jumalanpalvelusta on ehditty uutena kellonaikana pitää, on seurakunta saanut jo paljon kritiikkiä.

Vaihtoehtoja ei kuitenkaan ole. Eläkkeelle jääneen kappalaisen Seppo Kettusen tilalle ei säästösyistä palkata uutta työntekijää. Näin ollen Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakunnan alueella on enää kolme pappia, joista joku on käytännössä aina viikonloppuvapaalla.

– Tässä on kyse työntekijäresursseista. Näin sama pappi voi pitää jumalanpalveluksen ensin Mäntyharjun kirkossa, jossa on pääjumalanpalvelus, ja sitten Pertunmaalla, kertoo Pertunmaan kappalainen Satu Ruhanen.

Aiemmin jumalanpalvelukset on pidetty molemmissa kirkoissa samaan aikaan kello kymmeneltä, eri pappien toimesta. Nyt pappeja ei kuitenkaan enää riitä järjestämään jumalanpalveluksia samanaikaisesti.

Juuri Pertunmaa joutuu ottamaan iskun vastaan, sillä pääjumalanpalvelus pidetään Mäntyharjun kirkossa. Pääjumalanpalveluksen alkamisajoista määrää tuomiokapituli, eikä niistä saa poiketa.

– Valtakunnallisesti meillä on hyvä tilanne. Säästösyistä joissain kappeliseurakunnissa on jätetty kokonaan säännölliset jumalanpalvelukset pois. Meillä sentään edelleen on jumalanpalvelus viikottain, Ruhanen huomauttaa.

Poikkeuksia uudessa aikataulussa ovat esimerkiksi itsenäisyyspäivän ja joulun jumalanpalvelukset.

Erityisesti vanhemmilta vakikävijöiltä on tullut runsaasti kritiikkiä. Jumalanpalveluksen on totuttu alkavan kello kymmenen, ja piste. Takana on vuosikymmenien historia, jota on vaikea lähteä muuttamaan.

Pertunmaan jumalanpalveluksissa on ollut Ruhasen mukaan pieneen alueeseen nähden runsas osanotto. Aika kuitenkin näyttää, miten seurakuntalaiset ottavat uuden aikataulun vastaan.

Paluuta entiseen kun ei ole.

– Aika mahdotonta se olisi, sen voin sanoa kirkkoherrankin suulla. Käytännössä se tarkoittaisi, että pitäisi palkata uusi työntekijä, Ruhanen sanoo.

Toisaalta Ruhanen toivoo, että uusi myöhäisempi alkamisajankohta tavoittaisi uusia kohderyhmiä. Esimerkiksi lapsiperheistä on välillä toivottu, että kirkko alkaisi vasta myöhemmin.

– Lisäksi rippikoululaisille tämä sopii varmasti paljon paremmin. Kun nuoret jo koko viikon heräävät aikaisin kouluun, niin he mieluusti nukkuvat viikonloppuisin vähän pidempään. Ja ehkä he pysyisivät vähän paremmin hereillä toimituksenkin ajan, Ruhanen naurahtaa.