EU:n ruoka-avustusten jako alkaa Mäntyharjussa maanantaina – Ruokakassin hakijoilta ei kysellä henkilö- tai rahatietoja

SPR jakaa jälleen EU:n ruoka-avustuksia Mäntyharjussa. Tänä vuonna ruokaa on varattu noin 350 perheelle. Ruokakasseissa on tuttuja peruselintarvikkeita jauhoista hernekeittoon.

Viime vuonna ruoka-apua jaettiin 380 perheelle, eli noin 800 ihmiselle.

– Se on tämänkokoisessa kunnassa aika suuri osuus ihmisiä, jotka tuntevat olevansa ruoka-avun tarpeessa, sanoo SPR:n Mäntyharjun jakelun yhteyshenkilö Timo Kuoksa.

Eniten ruoka-avustuksia käyvät hakemassa lapsiperheet. Myös yksineläviä miehiä näkyy jonkin verran.

Totuttuun tapaan keneltäkään avunhakijalta ei aleta tiukkaamaan raha- tai henkilötietoja. Ainoastaan sitä kysytään, kuinka monta suuta ruokittavana perheessä on.

– Avuntarvitsija itse määrittelee avuntarpeensa, Kuoksa sanoo.

Ruokakassit pakataan aluksi samanlaisiksi. Sisältöön pääsee kuitenkin itse vaikuttamaan.

Valmiin kassin kanssa voi mennä vaihtopöydän luokse, jossa on mahdollista vaihtaa kassinsa tuotteita pöydässä oleviin tarvikkeisiin.

– Mitä et halua, jätät pöydälle. Tilalle otat, mitä tarvitset, Kuoksa kuvailee vaihtopöydän ideaa.

Sitäkään ei tarvitse pelätä, että ei osaisi valmistaa tuotteista mitään. Tänä vuonna ruokakassien hakija saa mukaansa pienen keitto-oppaan, joka on tehty juuri ruokakassin sisältöä varten.

Kuoksa epäilee, että kaikki jaettava ruoka menee jakoon. Jos jotain jää yli, sillekin löytyy tarvitsijansa.

– Viime vuonna jaoimme hakematta jääneitä tarvikkeita kotihoidon avulla heidän asiakkailleen.

Ennen ruokajakelua järjestetty nälkäpäiväkeräys tuotti tänä vuonna Mäntyharjussa vähän yli 3 000 euroa. Keräyksen tuotto menee katastrofirahaston nopeaan toimintaan.

– Kiitos kaikille kerääjille ja lahjoittajille. Erityisen ilahduttavaa oli nuorten osallistuminen. Koululaisia oli kerääjinä ja lahjoittajissa oli paljon nuoria, Kuoksa kiittelee.

Ruoka-avun jakamisen jälkeen osasto valmistautuu jo jouluun. Osasto jakaa seurakunnan ja Essoten kautta lapsiperheille 50 kappaletta 75 euron lahjakortteja, joilla saa ostettua mäntyharjulaisista kaupoista jouluruokaa.

Ruoka-avun jakelu 7. 10. – 12.10. arkisin klo 12 – 18 ja lauantaina klo 10 – 14 Työväentalolla osoitteessa Työväentie 22 niin kauan kuin ruokaa riittää.