Ikäihmisten liikuntatapahtumassa Kisalassa liikuteltiin Ainoja ja Reinoja tuolitanssin ja keppijumpan tahtiin

Ainot ja Reinot laitettiin jälleen keskiviikkona liikkeelle, kun ikäihmisten liikuntatapahtumaa vietettiin Kisalassa. Kokeiltavaa riitti golfista tuolitanssiin. Osallistujat saivat rastikortit, joihin saattoi kerätä merkkejä osallistumisestaan. Sinikka ja Reijo Lindh aikoivat kiertää melkein jokaisen tehtäväpisteen. Ainoastaan Mäntyharjun Judon piste sai jäädä välistä. – Kaatumistekniikan opettelu jätetään välistä. Minulta on selkä leikattu, joten en uskalla osallistua siihen, Sinikka Lindh toteaa. – En minäkään taida uskaltaa, Reijo Lindh komppaa. Tapahtumaan Lindhit olivat tyytyväisiä. Erityisesti sauvakävely ja keppijumppapisteet saivat kehuja osakseen, sillä niissä tuli hiki pintaan. – Minusta tällainen tapahtuma voisi olla vaikka kaksi kertaa vuodessa. Täällä on mukava käydä. Tästä se liikunta lähtee, seuraavaksi vuorossa on 50 kilometrin kävely, Reijo Lindh naureskelee.

