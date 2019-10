Poliisi etsii Pertunmaan mökkimurtoihin liitettyä valkoista pakettiautoa – ”Jos tuon auton näkee, niin kannattaa heti ilmoittaa hätäkeskukseen”

0

Pertunmaalla ja lähiseuduilla kiertelee valkoinen Ford Transit -pakettiauto, joka on liitetty neljään Pertunmaalla syyskuussa tehtyyn vapaa-ajan asunnon murtoon. Varmuudella auto on saatu liitettyä kahteen eri murtoon kuvatodisteiden avulla.

– Murrot ovat olleet kohtuullisen lähellä keskustaa kirkonkylältä Joutsaan päin, kertoo rikosylikonstaapeli Ismo Venäläinen.

Pertunmaalla on tehty syksyn aikana murtoja myös liikehuoneistoihin. Poliisi ei ainakaan vielä tiedä, liittyvätkö kaikki tapaukset toisiinsa.

– Tuskin Pertunmaalla silti paljon eri rosvojoukkoja on.

Poliisin työtä hankaloittaa se, että murtoihin liitetty pakettiauto ilmeisesti vaihtelee rekisterikilpiään.

Somessa havaintoja valkoisesta pakettiautosta on muualtakin lähiseuduilta, esimerkiksi Mäntyharjun puolelta Toivolasta. Lisäksi yksi varastetuista peräkärryistä löytyi Heinolan puolelta tien vierestä.

– He ovat saattaneet tulla Etelä-Suomesta tai ainakin kulkeneet sitä kautta. Sitä tutkitaan nyt.

Poliisin tutkinnat ovat vielä alkuvaiheessa ja tutkintaa vaikeuttaa se, että vapaa-ajan asunnoista ilmoitukset murroista tulevat yleensä pahasti jälkikäteen. Tällöin tekoaikaa on hankala määrittää.

Punakiventiellä tapahtunut murto on yksi niistä, joihin valkoinen pakettiauto voidaan varmuudella liittää.

– Siellä oli riistakameralla saatu kuvaa, joten tarkka tekoaikakin on tiedossa. Samoihin aikoihin naapurimökiltä oli kadonnut esimerkiksi klapikone ja uppopumppuja.

Murtomiehet ovat saaneet mukaansa kohtuu isoja ja arvokkaita tavaroita. Luvattomien vieraiden matkaan on lähtenyt peräkärryjä, ruohonleikkureita, työkaluja ja mönkijöitä.

– Kaikenlaista tavaraa on viety, mutta onhan tuossa yleisesti ottaen aika arvokasta omaisuutta, Venäläinen sanoo.

Paras mahdollisuus murtojen selvittämiseen olisi, jos murtovarkaat jäisivät kiinni verekseltään.

– Auton löytäminen on nyt ykkösasia. Jos se saataisiin tavoitettua tai selvitettyä kuka sillä ajaa, niin juttu lähtisi toivottavasti selviämään, Venäläinen toteaa.

Venäläinen on tyytyväinen siihen, että sosiaalisessa mediassa viestiä on rummutettu eteenpäin voimakkaasti.

– Jos tuon auton näkee, niin kannattaa heti ilmoittaa hätäkeskukseen, jotta voimme laittaa poliisipartion perään. Tässä tarvitaan yhteispeliä.