Mäntyharju pohtii vielä mitä se tekee ensi kesän torimaksuille – maksuilla kerätään vuosittain 11 000 euroa

Mäntyharjussa pohditaan tulevan vuoden torimaksujen kohtaloa. Kunnassa on aiemmin suunniteltu torimaksujen poistoa ensi vuonna vietettävien kunnan 425-vuotisjuhlien kunniaksi. Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on esittänyt poistoaikeista luopumista. Syynä on kunnan taloudellinen tilanne.

