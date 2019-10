Pääkirjoitus: Pertunmaan kunnantalolla on käynnissä iso tuuletus

Kokeneiden virkamiesten vaihtuminen tuo samalla kunnan johtoon myös ison kulttuurinmuutoksen. Kaksi vuosikymmentä kunnan johtotehtävissä on nykymaailmassa erittäin pitkä aika. Osa luottamushenkilöistä on toivonut muutoksia kunnan johtamiskulttuuriin jo vuosia. Monessa valtuustoryhmässä on ollut toiveita paitsi päätöksenteon jämäköitymiseen, myös kunnan valmistelemien asioiden avoimempaan käsittelyyn ja tiedottamiseen. Kaikki edellä mainitut toiveet ovat kannatettavia. Johtavien viranhaltijoiden vaihtuessa muutosta on myös väkisinkin luvassa. Samalla on hyvä muistaa, että Pertunmaan kokoisessa kunnassa päätöksenteosta tulee helposti pienen piirin toimintaa. Tämä ei koske pelkästään viranhaltijoita, vaan asia liittyy vahvasti myös luottamushenkilöiden toimintaan

