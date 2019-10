Mäntyharju saa rakennusvalvontaansa apua Savitaipaleelta – kunnat solmivat yhteistyösopimuksen

Sijaistuksessa on kyse uudesta kokeilusta, jonka tarkoituksena on varmistaa rakennusvalvonnan saatavuus molemmissa kunnissa. Nyt tehty yhteistyösopimus on voimassa vuoden loppuun. Tänä aikana yhteistyötä testataan ja sopimusta jatketaan mahdollisesti myös ensi vuonna.

