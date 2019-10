Pertunmaan koulu neuvoo vanhempia pitämään silmät auki huumeiden varalta – Rehtori: ”Nuoret ovat olleet huolissaan toisistaan”

0

Pertunmaan koulussa on virinnyt huoli siitä, että osa oppilaista käyttää kannabista. Kukaan ei ole jäänyt niin sanotusti rysän päältä kiinni, mutta toiset oppilaat ovat ilmaisseet huolensa henkilökunnalle. Myös muilta kuntalaisilta on tullut vastaavanlaisia havaintoja, jotka ovat saaneet hälytyskellot soimaan.

Koulu on lähettänyt asiasta oppilaiden vanhemmille viestiä.

– Tarkoitus ei ole missään nimessä herättää paniikkia tai säikytellä, emmekä halua syyllistää ketään. Haluamme vain välittää tietoa vanhemmille, jotta he osaavat pitää silmänsä auki. Nuoret ovat olleet huolissaan toisistaan, kertoo rehtori Sari Mäkeläinen.

Koulussa toivotaan, että kyse on vain yksittäisistä tapauksista. Toistaiseksi ei ole syytä olettaa, että kyse olisi laajemmasta ongelmasta.

Asiaan halutaan kuitenkin suhtautua riittävällä vakavuudella heti alusta asti. Pelkona on, että jos joku kaveriporukasta kokeilee huumeita, myös muissa herää kiinnostus.

– Kukaan ei ole koulussa jäänyt kiinni huumeiden käytöstä. Riski huumeiden käyttöön on kuitenkin kasvanut ja nuorten keskuudessa on kiinnostusta.

Huoli on koskenut myös alakoululaisia.

– Ei se ole poissuljettua, etteikö alakoulun puolellakin joku käyttäisi tai olisi kiinnostunut kokeilemaan. 5–6-luokkalaiset kaveeraavat yläluokkalaisten kanssa ja heillä saattaa olla yläkoulun puolella vanhempia sisaruksia, Mäkeläinen sanoo.

Täysin uusi ongelma ei ole.

– Pertunmaalla on liikkunut huumeita jo jonkin aikaa. Varmasti aiemminkin on ollut sellaisia nuoria, jotka ovat käyttäneet tai kokeilleet. Sellaista kuntaa ei olekaan, jossa ei huumausaineita liikkuisi enemmän tai vähemmän.

Tällä hetkellä koululla ei ole juuri muita mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen kuin seurata nuoria tarkemmalla silmällä. Tämän takia myös vanhempia on haluttu heti infota asiasta.