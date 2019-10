Mäntyharjun ja Hirvensalmen hirvijahdissa kaatunut jo 165 hirveä

0

Mäntyharjun-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksen alueella on hirvijahti lähtenyt vauhdilla käyntiin. Hirvijahti alkoi toden teolla toissa lauantaina ja luvista on käytetty nyt kolmannes. Viime viikonvaihteen jälkeen saaliiksi on saatu 165 hirveä. Perinteisesti alkukaudesta aikuisten hirvien saalis painottuu uroksiin ( nyt 56 prosenttia) ja myös vasojen osuus saaliista on vielä alle puolet (38 prosenttia).

Tavoitteena on verottaa hirvikantaa siten että vasojen osuus saaliista on noin puolet ja kaadetuista aikuisista hirvistä hieman yli puolet on naaraita. Kaikkiaan lupia on alueelle myönnetty 410 kappaletta. Yhdellä luvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa.