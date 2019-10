Pertunmaa houkuttaa muuttajia, väki vähenee silti – Mäntyharjussa ei juhlita muuttotilastoissa tai luonnollisessa väestönmuutoksessa

0

Pertunmaa on yksi kolmesta Etelä-Savon muuttovoittoisesta kunnasta. Pertunmaalle on muuttanut tämän vuoden alusta syyskuun loppuun seitsemän ihmistä enemmän kuin on poismuuttaneita. Yhteensä kuntaan muuttaneita on ollut 77, kun taas Pertunmaalta poismuuttaneita on 70.

Sekään ei kuitenkaan ole saanut Pertunmaan väkilukua kasvuun. Vaikka lapsia on kuluneen vuoden aikana syntynyt seitsemän, on kuolleita nelinkertainen määrä. Luonnollisen väestönmuutoksen takia Pertunmaan väkiluku onkin 15 ihmistä vähemmän kuin viime vuoden lopussa. Väkilukuennakon mukaan syyskuun lopussa pertunmaalaisia oli enää 1698.

Etelä-Savon muut muuttovoittoiset kunnat ovat Hirvensalmi ja Sulkava. Nekään eivät kuitenkaan ole onnistuneet kasvattamaan väkilukuaan.

Mäntyharju puolestaan on pakkasella sekä muuttotilastoissa että luonnollisessa väestönmuutoksessa. Tammi- ja syyskuun välisenä aikana kunnasta muutti pois jopa 201 mäntyharjulaista. Tilalle tuli 141 uutta kuntalaista, joten muuttotappiota tuli 60 henkilön verran.

Tänä vuonna Mäntyharjussa on kuollut 78 ihmistä, siinä missä syntyneitä on 24. Myös Mäntyharjun väkiluku jatkaa siis laskuaan, yhteensä 111 ihmisellä. Väkilukuennakon mukaan syyskuun lopussa mäntyharjulaisia oli 5 813.

Koko Etelä-Savossa väestö väheni tammi-syyskuussa 1 705 asukkaalla.