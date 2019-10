Kisalan vanhan puolen peruskorjauksen suunnittelu nytkähti eteenpäin – uuden liikuntahallin ympäristön rakentamisessa ilmennyt lisäkuluja

Alkuperäisissä suunnitelmissa ei muun muassa oltu otettu huomioon pulkkamäen ja kuntoportaiden siirrosta aiheutuneita kustannuksia. Lisätyötä tulee myös samalla tehtävistä Padel-kentän sähkötöistä sekä valmiuden rakentamisesta sähköautojen latauspisteille. Lisäksi urheilualueelta pitää uusia sähkökeskus ja -liittymät. Viime vuonna hankitut laitteet kun ovat olleet alun perin alitehoiset. – Kyse on siitä, ettei näitä asioita ole suunniteltu alun perin oikein. Jokaisesta eri nimikkeestä tulee kustakin usean kymmenen tuhannen euron kulut, Kurvinen harmittelee. Lisäksi lisälaskua on tulossa muun muassa lisätyönä tehtävästä louhinnasta, joka johtuu sekin Kurvisen mukaan heikosta suunnittelu- ja tutkimustyöstä. – Kisalan laajennuksen rakennustyöt ovat kuitenkin tällä hetkellä aikataulussa. Kustannuspaineita kuitenkin on, Kurvinen sanoo.

Nykyisen Kisalan liikuntahallin peruskorjaus nytkähti maanantaina askeleen eteenpäin, kun tekninen lautakunta antoi maanantaina tekniselle johtajalle Lasse Kurviselle valtuudet remontin edistämiseksi. Lautakunta esittää vanhan puolen peruskorjauksen suuruudeksi 750 000 euroa. Korjaus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana. Peruskorjauksessa on tarkoitus muun muassa maalata seinät, uusia aulat, käytävät, korjata salaojat ja uusia ilmanvaihto. Peruskorjaustarve tarkentuu myöhemmin, kun talon kunto ja piha-alueen maaperä on tarkemmin tutkittu.

