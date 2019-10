Ilmaiset dokumentit aloittavat Elo ja Kuva -tapahtuman perjantaina – Ensi-iltansa Kinossa saa Judy, iltanäytöksissä nähdään kiistelty Joker

0

Perinteinen Elo ja Kuva -viikonloppu polkaistaan tänä vuonna käyntiin vapaan pääsyn dokumenttielokuvilla. Perjantaina elokuvajuhla aloitetaan Tarja Pyhähuhdan dokumenttielokuvalla Muistojen Medaljonki klo 15. Elokuva kertoo neljän omaishoitajan tarinan Kangasniemen maisemissa.

Tämän jälkeen klo 16.15 nähdään Mäntyharjusta kotoisin olevan Päivi Kapiainen-Heiskasen Toyota ja toppatakki, joka kertoo pieksämäkeläisen hoiva-alan yrittäjän tarinan.

– Toyota ja toppatakki on yleisön toivomana mukana. Se oli jo kesällä Ilokuvafestivaaleilla, mutta silloin se meni aika myöhään eivätkä kaikki päässeet näkemään sitä, kertoo Mäntyharjun vapaa-aikasihteeri Pertti Petman.

Molempiin näytöksiin on vapaa pääsy ja paikalla on ohjaajat, jotka pitävät elokuvistaan pienen alustuksen. Lisäksi perjantain elokuvaillan alkukuvina ennen dokumentteja nähdään historiallisia lyhytelokuvia Mäntyharjusta.

Omat pätkänsä ovat esimerkiksi kirkosta, urheilusta,vanhasta Kinosta, terveyskeskuksesta sekä ylipäätänsä kylänmaisemista. Lyhytelokuvia on voinut nähdä jo kesän ajan museon näyttelyssä, mutta nyt niitä pääsee seuraamaan ensi kertaa isolta valkokankaalta.

Ensi-iltansa viikonloppuna saa legendaarisesta Judy Garlandista kertova elokuva Judy. Ihmemaa Ozista kansainväliseen menestykseen singahtanut ja laulajana vaikuttavan uran tehnyt Garland eli näennäistä glamourelämää. Yksityiselämässä puolestaan myrskysi pahemman kerran.

Elokuvassa seurataan Garlandin viimeisiä vuosia. Nimikkoroolissa elokuvassa nähdään Oscar-voittaja Renée Zellweger.

Pääosin kattaus on tosin totutun kotimainen. Ohjelmistossa on Täydellinen joulu, Fingerpori, Mestari Cheng ja Olen suomalainen. Osa elokuvista on Kinossa nähtävillä enää tämän viikonlopun.

Mika Kaurismäen elokuva Mestari Cheng kertoo kiinalaisesta kokista, joka saapuu Lappiin ja päätyy kokkaamaan paikalliseen baariin. Erikoisuuksia käyvät maistelemassa Vesa-Matti Loirin ja Kari Väänäsen näyttelemät hahmot.

Petman uskoo elokuvan houkuttelevan katsojia pelkästään upeilla maisemakuvauksillaan Lapin luonnosta.

– Luontofilmit ovat järjestään suosittuja. Luontoelokuvissa käy meillä aina noin 1 000 kävijää, mikä on todella paljon.

Nuoremmalle väelle puolestaan on tarjolla perjantain ja lauantain illan myöhäisnäytöksissä Joker. Elokuvassa nähdään tunnetun sarjakuvapahiksen syntytarina. Perinteisestä sarjisleffasta ei kuitenkaan ole kyse, eikä elokuvassa nähdä Batmaniakaan.

Ristiriitaisen vastaanoton saanut elokuva on jo ehtinyt voittaa Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan. Elokuvaa on tosin syytetty myös siitä, että se saattaa kannustaa väkivallantekoihin myös oikeassa maailmassa. Kriittisten äänten mielestä elokuva herättää pyyteetöntä sympatiaa kouluampujaa muistuttavaa Jokeri-hahmoa kohtaan.

Yhdestä asiasta kriitikot ovat kuitenkin olleet yhtä mieltä. Joaquin Phoenixin roolisuoritus Jokerina on erinomainen.

Eikä lapsiakaan ole unohdettu. Päivänäytöksinä sekä lauantaina että sunnuntaina nähdään Jeti.

Elo ja kuva -tapahtuma Mäntyharjun Kinossa 1.11.–3.11.