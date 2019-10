Mäntyharju aloittamassa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut

Kunnan valmisteilla olevassa ensi vuoden talousarviossa kulujen kasvua on yhteensä 2,75 miljoonan euron verran, mikä vastaa reilun kuuden prosentin korotusta. Talousarvion mukaan kunnan toimintakulut olisivat 45,9 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu kunnan mukaan pääasiassa Essoten maksettavista suuremmista kuntaosuuksista. Kun kuluvan vuoden talousarviossa maksuosuus on 23,7 miljoonaa euroa, on maksuihin ensi vuodelle budjetoitu 2,6 miljoonaa euroa enemmän, eli yhteensä 26,3 miljoonaa euroa.

