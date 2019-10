Pääkirjoitus: Vakava muistutus Pertunmaan päättäjille

Pertunmaan päätöksenteossa on kuohunut muutenkin viime aikoina, kun kunnanhallitus päätti irtisanoa teknisenä johtajana ja rakennustarkastajana työskentelevän Matti Ratilaisen. Pertunmaan lähiaikoina valittavalla uudella kunnanjohtajalla on keskeinen rooli tilanteen rauhoittamisessa. Kunnalla on nimittäin edessään isoja haasteita taloutensa kanssa.

Kunnanhallituksen päätöksistä oikeuteen valittanut maaseutujohtaja Erkki Ojala pitää ICT-hankintaan liittyviä epäselvyyksiä ainoastaan jäävuoren huippuna. Kokenut virkamies esittää painavia syytöksiä Pertunmaan päätöksentekijöiden suuntaan. Ojala sanoo, että Pertunmaalla toimii hyvä veli -järjestelmä, jossa valta päätöksistä on pienellä sisäpiirillä. Syytös on vakava, sillä hyvä veli -järjestelmällä on viitattu perinteisesti korruptionomaiseen toimintaan. Kunnanjohtaja Juha Torniainen kiistää Ojalan väitteet yksiselitteisesti.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.