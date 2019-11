Uutelantien risteyksessä on rytissyt pelti jo kolmessa kolarissa parin viikon aikana – Ongelma saattaa piillä Google Mapsin virheellisessä reittiohjeistuksessa

0

Uutelantien ja Viitostien välisessä risteyksessä on sattunut onnettomuuksia viime aikoina huolestuttavan usein. Onnettomuudet vaikuttavat kaiken lisäksi toistavan samaa kaavaa. Reilun viikon aikana alueella on tapahtunut ainakin kolme onnettomuutta, joissa Viitostien rampilta alas laskeutuva auto on kolmion takaa tullessaan täräyttänyt vauhdilla Uutelantietä ajavan auton kylkeen.

– Neljä tai viisi autoa on lähtenyt lunastukseen kymmenen päivän sisään ja kaikki samasta syystä. Onhan siinä silloin jotain pielessä, tuhahtaa Kati Welling-Syrjänen.

Welling-Syrjänen oli itse perjantai-iltaisen onnettomuuden osallisena. Kolmion takaa tullut henkilöauto ajoi Welling-Syrjäsen ajaman jakeluauton kylkeen, polttoainetankin kohdalle. Onnettomuuden jälkeen Welling-Syrjänen kirjoitti tapauksesta Facebookiin ja kyseli muiden kokemuksia.

Keskustelun avaus keräsi lukuisia kommentteja läheltä piti -tilanteista, joissa nimenomaan rampilta laskeutuva kuski ajelee vähät välittämättä väistämisvelvollisuutta osoittavasta liikennemerkistä.

Viimeisin onnettomuus risteyksessä tapahtui eilen maanantaina, kun ulkopaikkakuntalainen kuski ajoi rampilta Hirvensalmen suunnasta tulleen auton kylkeen.

Onnettomuuksien syynä Welling-Syrjänen pitää Google Mapsia. Jostain syystä karttapalvelun navigaattori ohjaa Viitostietä Mikkeliin päin ajavat rampilta alas Uutelantien poikki ja takaisin ramppia ylös Viitostielle. Huomattavasti turvallisempi ja mielekkäämpi reittivaihtoehto olisi vain jatkaa suoraan Viitostietä pitkin.

Joltain kuskeilta jää ilmeisesti huomaamamatta kokonaan, että he siirtyvät rampin kautta risteysalueelle, jossa heillä on väistämisvelvollisuus.

– Siinä ajetaan pyhän lehmän eli navigaattorin ohjaamana sokeasti eteenpäin, eikä edes tajuta, että siirrytään rampille, Welling-Syrjänen toteaa.

Welling-Syrjänen kertoo, että Googlelle on tehty asiasta jo kymmeniä oikaisupyyntöjä. Toistaiseksi virhettä ei kuitenkaan ole korjattu.

– Tuo on kuitenkin niin selvä virhe, että saa nähdä, miten pitkään sen korjaamisessa voi mennä. Uskoisin, että kun karttapäivitys saadaan ajan tasalle, niin onnettomuudet vähenevät huomattavasti, Welling-Syrjänen pohtii.

Sitä odotellessa turvallisuutta voisi Welling-Syrjäsen mielestä parantaa esimerkiksi ajohidasteilla tai stop-merkeillä.

Pohjois-Savon ely-keskuksen liikenneturvallisuusasiantuntija Esko Tolvanen kertoo, että Uutelantien ja Viitostien risteyksen onnettomuusalttiudesta on aloitettu selvitys. Ely-keskukseen tieto useista lähiaikojen onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista kantautui poliisin kautta tänä aamuna.

Koska selvitys on vasta aloitettu, ely-keskuksesta ei vielä ole juurikaan kerrottavaa. Aiemmin alueelta ei ole kuitenkaan kantautunut tietoa siitä, että risteys olisi turvaton.

– Meillähän on vastikään ollut alueella liikenneturvallisuuskysely, eikä tuo kohta noussut esille. Ihmetyttäähän se, että alueella on yhtäkkiä alkanut tapahtua onnettomuuksia, Tolvanen toteaa.

Siihen, onko risteykseen tulossa muutoksia, Tolvanen ei osaa vielä vastata.

– Jos liikenteenohjauksessa on jokin selvä virhe, niin korjataan tietenkin välittömästi. En kuitenkaan usko siihen, ellei sitten jotain ilkivaltaa ole tehty.

Useimmat ovat arvelleet onnettomuuksien syyksi Google Mapsin navigaattoria, joka ohjaa Viitostietä Mikkelin suuntaan ajavat turhaan käyttämään risteysalueen ramppeja. Tolvanen ei tähän voi kuitenkaan ottaa kantaa.

– Ely-keskuksella ei ole sellaisia järjestelmiä, että me voisimme olla mukana ylläpitämässä tai selvittämässä navigaattoreiden reittiohjeistuksia.

Poliisin mukaan karttapalvelun virhe voi olla syynä onnettomuuksiin, mutta muistuttaa, että viime viikkoina on myös ollut ajoittain huono ajokeli.

Päivitetty 5.11. klo 15.40: Lisätty kuvakaappaus Google Mapsista.