Pääkirjoitus: Mäntyharjun talousjuhla on ohi – nyt on aika tehdä poliittisia ratkaisuja

Mäntyharjun kunnassa on herätty kuluvan vuoden aikana karuun taloudelliseen todellisuuteen. Muutaman hyvän vuoden jälkeen kuntatalous on alkanut yskähdellä pahasti. Yksinkertaistettuna kulut ovat kovassa kasvussa, mutta tulot laskussa. Lääkkeeksi eteen tulleeseen tilanteeseen on nyt tarjolla tuloveronkorotus ja kunnassa käynnistyvät yt-neuvottelut.

Suurin syy menopuolen paisumiseen löytyy Essoten alati kasvavissa kuluissa. Mutta on kuluja paisutettu ihan omastakin takaa. Kunnassa on satsattu pidemmän aikaa liikuntapaikkarakentamiseen ja lapsiperheiden palveluihin. Viime vuosien kauaskantoisin oma päätös on uuden liikuntahallin rakentaminen nykyisen Kisalan viereen. Tällä hetkellä päättäjien pohdinnassa on Kirkonkylän koulun kohtalo, joka yksi kunnan kolmesta alakoulusta.

Samaan aikaan kunta on pystynyt markkinoimaan itseään tuloveron osalta Itä-Suomen keveimmin verottavana kuntana. Mäntyharju on siis näyttäytynyt ulospäin poikkeuksellisena eteläsavolaiskuntana, joka verottaa muita kevyemmin, mutta satsaa silti tulevaisuuteen.

Viimeistään tämän syksyn aikana kunnan päättäjille on kuitenkin selvinnyt, että viime vuosien juhlan aika on ohi. Kunnassa on käytännössä pakko tehdä isoja rakenteellisia muutoksia, jos talous halutaan saada lähivuosina tasapainoon. Kunnassa pitäisikin ryhtyä pikaisesti laatimaan suunnitelmaa, joka tähtäisi lähivuosien lisäksi kauemmas tulevaisuuteen. Ennusteet näet povaavat väkiluvun jyrkkää laskua tulevina vuosikymmeninä.

Kun päättäjät ymmärtävät, ettei rahaa kaikkien uusien asioiden toteuttamiseen ole, on ryhdyttävä tekemään valintoja. Se on sitä kuuluisaa poliittisen vastuun ottamista, josta ei ole tarjolla lyhyen tähtäimen kiitoksia.