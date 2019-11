Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen vietti viimeistä työpäiväänsä rennon vähäeleisesti – Onnittelijoita kävi satapäinen väkijoukko

Pertunmaan kunnanjohtaja Juha Torniainen siirtyi eläkkeelle samaan tapaan kuin on virkaansa hoitanutkin: vähäeleisesti ja suurempaa melua itsestään pitämättä. Läksiäisiä vietettiin rennolla otteella kahvituksen merkeissä ja Petri Pietilän säestyksellä. Kunnanjohtajan kävi kiittämässä ja hyvästelemässä kahvitustilaisuudessa noin satapäinen väkijoukko. – Nythän tämä vasta konkretisoituu, että Juha jää oikeasti pois. Vaikka siitä on koko ajan lehdistä lukenut, huomauttaa joku. Samantapaisia keskusteluja käydään useammassakin kahvipöydässä. Muutos on väistämätön, kun 20 vuoden jälkeen kunta saa uuden kunnanjohtajan. Mutta muutos on myös mahdollisuus, niin kunnalle kuin tuoreelle eläkeläiselle, muistuttaa Pertunmaan Eläkeliiton puheenjohtaja Kaija Montin ja kutsuu Torniaisen mukaan Eläkeliiton toimintaan.

