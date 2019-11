Mäntyharjussa pohdittiin keinoja kuntalaiskeskustelun elävöittämiseksi – ”Tiedottamisessa pitäisi olla liikkeellä ennen esityslistojen julkaisua”

0

Mäntyharjussa pohdittiin tiistai-iltana keinoja kuntalaiskeskustelun elävöittämiseksi. Tuusniemen kunnanjohtaja ja nykyinen konsulttiyhtiö Avarasti Oy:n konsultti Toni Auvinen ennakoi tilaisuudessa, että tulevaisuuden kuntapalvelut ovat avoinna silloin kun asiakkaat niitä tarvitsevat. Tämä tuo mukanaan muutoksia kuntatyöntekijöiden työaikoihin.

– Palvelut suunnitellaan tulevaisuudessa käyttäjälähtöisesti, ei työntekijälähtöisesti. Yksi hyvä esimerkki uudenlaisesta palvelusta on kirjastojen omatoimiaukiolot, jolloin kirjastoon pääsee sisään milloin haluaa, Auvinen totesi Mäntyharjussa tiistai-iltana järjestetyssä kuntalaisdialogi-tilaisuudessa.

Auvisen mukaan tulevaisuuden kunta on yhä digitaalisempi. Palvelujen tulisi olla yhä paremmin saavutettavissa netin kautta. Auvisen visiossa lähtökohta on, että kuntalaiset pystyisivät hoitamaan kuntaan liittyviä asioita netissä mahdollisimman paljon itse.

– Viestintä on siirtynyt ilmoitustauluilta, toreilta ja sanomalehdistä verkkoon, mobiiliin ja someen. Jokaiselle kohderyhmälle on omat kanavansa ja viestintä on yhä henkilökohtaisempaa, Auvinen tiivisti.

Auvisen esitys aiheutti vähälukuisessa yleisössä paitsi nyökytyksiä, myös epäileviä puheenvuoroja. Timo Kuoksa muistutti, ettei suuri joukko mäntyharjulaisista ole netissä tai somessa. Viestintää tulisikin Kuoksan mukaan tehdä myös perinteisissä kanavissa.

Yhtä mieltä tilaisuudessa oltiin siitä, että kunnan ja kuntalaisten välistä vuoropuhelua tulisi lisätä. Auvinen muistutti tilaisuudessa olleita kunnan edustajia siitä, että kuntalaki velvoittaa kuntaa kertomaan kansalaisille myös valmisteilla olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista.

– Esityslistojen julkaisu on siinä viimeisin vaihe. Liikkellä pitäisi olla ennen sitä.

Yksi harvoista tilaisuuteen osallistuneista kuntalaisista oli eläkkeellä oleva Reijo Lindh, joka muutti Mäntyharjuun kolme vuotta sitten. Lindh on mökkeillyt paikkakunnalla entuudestaan 15 vuotta.

– Mäntyharjussa on suurin osa asioista erinomaisesti. Tämä on ainutlaatuinen kunta, jossa on paljon potentiaalia. Asioista ei kuitenkaan keskustella täällä tarpeeksi. Sen vuoksi yhteistoimintakyvyssä on parantamisen varaa.