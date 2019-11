Pertunmaa pitää tuloveroprosentin ennallaan – Kiinteistöveroprosentit nousevat

0

Kunnanvaltuusto päätti eilen pitää Pertunmaan tuloveroprosentin ennallaan eli 21,5 prosentissa. Päätös tehtiin kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Täysin ilman soraääniä tuloveroprosentista ei päätetty. Eläkkeelle jäänyt kunnanjohtaja Juha Torniainen esitti viime töikseen hallitukselle, että veroprosenttia olisi korotettu 22,0 prosenttiin. Hallitus ei kuitenkaan halunnut korotusta tehdä.

Osa valtuutetuista olisi silti ollut korotuksen puolella.

– Talousahdinkoa ja talouden tervehdyttämistä olisi hyvä käsitellä kokonaisuudessaan. 0,5 veronkorotus olisi ollut ehkä paikallaan. Mutta kun hallitus ei näytä sitä hyväksyvän, niin en minäkään tässä mitään esitä, totesi Markku Pöyry (ps.).

Pöyry muistutti myös, että tulevina vuosina sotepalvelujen menot tulevat koko ajan vain kasvamaan.

Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että tuloveroprosentin korjaaminen ei auttaisi mitään. Raimo Mattila (kesk.) totesi, ettei tämän vuoden alijäämää paikata edes tuloveroprosentin korotuksella.

– Veronkorotukseen on huomattavasti painetta, mutta jos nyt on suunnilleen miljoona alijäämää ja se katettaisiin veronkorotuksilla, niin se tarkoittaisi jo viiden prosentin veronkorotuksia. Se ei ole oikea tie, vaan käyttötalouden tasapainottaminen on aloitettava.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jari Liukkonen (kesk.) kertoi, että valtuutettujen kanssa käydään lähiaikoina lävitse tarvittavat toimet taloustilanteen korjaamiseksi.

– Minulla on listalla sellaisia asioita, jotka eivät tule kaikkia miellyttämään. Mutta jos valtio ei auta eikä sotekulut pienene, niin kaikki ne toimenpiteet on varmaan tultava tekemään. Veroprosentin korjaamisesta ei ole isoa apua.

– 0,5 prosentin korotus ei riittäisi mihinkään, komppasi Jouni Pekkonen (sit.).

Sen sijaan valtuusto päätyi korottamaan kiinteistöveroprosentteja. Yleistä kiinteistöveroa sekä vakituisten asuinrakennusten veroa korotettiin molempia 0,05 prosentilla. Yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna siis 1,05 ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,65. Muiden asuinrakennusten veroprosenttia korotettiin puolestaan 1,30 prosenttiin eli 0,1 prosentilla.

Ainoastaan yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti pidettiin ennallaan, eli pyöreässä nollassa.

Päätöksestä jouduttiin äänestämään, sillä Pekkonen olisi halunnut pitää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ennallaan. Sen sijaan hän olisi korottanut muiden asuinrakennusten veroa entisestään jo 1,40 prosenttiin.

– Mikkeli nosti muiden rakennusten veroprosenttia jo 1,5 prosenttiin, ja muissakin kunnissa on tehty näin. Meillä on lisäksi tämä hanke mökkien muuttamisesta vakituisiksi, joten toivottavasti tämä lisäisi sitä toimintaa, Pekkonen perusteli.

Kunnanhallituksen esitys voitti kuitenkin niukasti 9–8.

