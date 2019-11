Taidekeskus Salmela julkisti kesän artistit: J. Karjalainen, Tero Vaara, Jussi Raittinen, Mikko Alatalo ja Vicky Rosti valtaavat muiden muassa Puistonäyttämön lavan

Salmelan kesän kuvataiteilijat julkistetaan tammikuussa. Näyttelytiloista yli puolet on varattu Salmelan kuvataidekilpailun näyttelyluokalle. Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon kesän näyttelyssä on esillä Lapin taikaa mystisten revontulien muodossa. Teoksiaan tuovat esille luontokuvaajat Jorma Luhta ja Martti Rikkonen . Näyttelyn kuvataiteilijana on oululainen Riitta Helevä .

