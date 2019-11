Mäntyharju palkitsi liikunta-aktiiveja, Lasse Kurvisesta vuoden urheilija

0

Moottoripyöräilijä Lasse Kurvinen on Mäntyharjun vuoden urheilija vuosimallia 2019. Kilpailemiseen jälleen pari vuotta sitten innostunut Kurvinen, 40, on hyvä esimerkki siitä, että ikä on urheilussakin vain numeroita.

Aikanaan muun muassa motocross-radoilla nähty mäntyharjulainen on paluunsa jälkeen ajanut talvisin jäärataa ja kesäisin Euroopassa suosittua flattrackia. Jääradalla Kurvinen oli A450-luokassa SM-nelonen viime vuotisen veteraanisarjan mestaruuden jälkeen. Kesän flattrack-kisat menivät nousujohteisesti ja world cupissa kauden päätöskisassa irtosi jo kakkossija kokonaissijoituksen ollessa kahdeksas.

15 SM-mitalia ja yhden PM-mitalin urallaan saanut Kurvinen on ollut aktiivisesti myös auttamassa nuoria kuskeja kisauransa alkuun.

Ja ensi vuonna homma jatkuu.

– Talvella ajan jälleen jäärataa, katsoo nyt ajanko veteraanisarjaa vai SM-luokassa. SM-sarjaan ei kannata lähteä, jos kalusto ei ole kilpailukykyinen.

Kesällä kutsuvat Euroopan flattrack-radat ja mielessä siintää myös unelmien reissu vähän kauemmas.

– Tavoitteena on ajaa flattrackin world cupissa mitalisjasta loppupisteissä. Ja jos pääsisi rapakon taa ajamaan yhden kisan Minneapolisissa tai Daytonassa, niin se olisi unelmien täyttymys. Asia on nyt selvitysvaiheessa.

Toukokuuksi Kurvinen on mukana järjestämässä motocross-kisaa Ruotimolle, jos vain kaikki natsaa kohdalleen.

– Ruotimolla toivottavasti nähdään toukokuussa jotain erilaista. Tunnelmaa vuosikymmenien takaa ja sitten myös lasten luokkia.

– Myös lasten ja nuorten parissa jatketaan crossi-kokemusten keräämistä, sanoo itse 3-vuotiaasta lähtien moottoripyörän selässä ollut Kurvinen.

Vuoden liikuttajana palkittiin kesällä kunnan kenttämestarin töistä eläkkeelle jäänyt Juhani Lyytikäinen. Palkinto ei suinkaan tullut pelkästään menneistä ansioista, vaan Lyytikäinen oli yksi päätekijöistä jotka saivat tenniskentän kylkeen padel-kentän. Alun perinhän paikalle oli tulossa toinen tenniskenttä, mutta Lyytikäinen ja Polaria Oy saivat aikaan uuden lajin tulon paikkakunnalle. Veto oli onnistunut, sillä padel-kentällä on alku-ujostelun jälkeen riittänyt hyvin harrastajia.

Vuoden joukkue on SäbäMimmit. Kolmatta kautta kasassa oleva joukkue otti hopeaa keväällä MAHL:n Puuma-liigassa ja tuli toiseksi myös PMT-turnauksessa Mikkelissä hävittyään niukasti finaalin rankkarikisalla. SäbäMimmit on nostanut naissalibandyn esiin ja tarjoaa mahdollisuuden lajin harrastamiseen hyvin monen ikäisille naisille.

Vuoden jaostona palkittiin Virkistyksen frisbeegolf-jaosto, joka saanut toiminnan pyörimään tasaisesti ja viikkokisat ovat keränneet hyvin osanottajia. Jaosto on saanut liikkumaan sellaistakin väkeä, joka ei muuten liikkeelle lähtisi. Jäsenet myös talkoilivat loppukesästä Kirkonkylän rataa entistä pitemmäksi.

Vuoden valmentajan pystin sai Mäntyharjun Judon Marko Konttinen. Hän on toiminut aktiivisesti nuorten valmennuksen parissa, judon ohella myös jääkiekon puolella. Konttinen on jaksanut kehittää osaamistaan suorittamalla viime vuonna judon valmentajakoulutuksen kakkostason ja hän jaksaa lähteä jopa viidesti viikossa tatamille tulevaisuudenlupauksia ohjaamaan.

Vuoden nuori urheilija on juoksija- ja hiihtäjälupaus Heidi Paasonen. Koululiikuntaliiton Etelä-Savon piirin maastojuoksumestari teki myös Kinnin kinkkuhölkässä komean juoksun ja samalla naisten reittiennätyksen. Paasonen pärjäsi hienosti myös viime talvena hiihtoladuilla.

Erikoispalkinto myönnettiin tänä vuonna Griffin Events Finlandille. Ryhmä on tullut rytinällä Mäntyharjun liikuntaelämään mukaan. Kesän alussa järjestetty pyöräilyn gravel race -tapahtuma ja syksyn polkujuoksutapahtuma osoittautuivat menestyksiksi, joiden perusteella tulevina vuosina voidaan odottaa entistä suurempia elämyksiä. GEF osaa hyödyntää toiminnassaan uudella tavalla Mäntyharjun upeaa luontoa.

Vuoden parhaat palkittiin eilen lukiolla järjestetyssä tilaisuudessa.