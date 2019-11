Mäntyharjun entinen kirkkoherra Lauri Maarala esittelee uutuusteoksessaan 42 hengellistä ohjaajaa – kirjaesittely keskiviikkona

Kirjapajan julkaiseman Gurun opissa kuvituksesta vastaa graafikko ja kuvittaja Matti Pikkujämsä , joka on palkittu Rudolf Koivu -kuvituspalkinnolla vuonna 2013 ja kuvitustieteen valtionpalkinnolla kaksi vuotta myöhemmin. Tänä vuonna Pikkujämsä valittiin ensimmäiseksi Vuoden kuvittaja -palkinnon saajaksi. Pikkujämsä kuvitti myös Maaralan kanssa tehdyn edellisen yhteisen teoksen, Huokaa rukous (2015). Pääkaupunkiseudulla ja Mäntyharjulla asuva Maarala on kirjoittanut myös teokset Korkeimmassa kädessä (2004), Hiljaisuuden siiville (2005) ja Hengellisen ohjauksen kirja (2006). Maarala esittelee uutta kirjaansa sekä kertoo taustoja teoksen kirjoittamisesta Mäntyharjun kirjastolla ensi viikon keskiviikkona kello 17 alkaen. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskusteluun ja ostaa kirjaa kirjailijahintaan.

