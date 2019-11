Mäntyharjulaislähtöisen Jesse Heikkisen perhearkea seuraa Instagramissa lähes 9000 – Hyvän isän ei tarvitse olla supersankari, sanoo vuoden isäksikin radiokanavan äänestyksessä valittu Heikkinen

0

Mäntyharjusta kotoisin oleva Jesse Heikkinen elää Kirkkonummella tavallista nuoren perheen arkea. Leipätyönään kolmivuotiaan Elli-tyttären isä tekee Espoossa lähihoitajan hommia.

Sosiaalisen median puolella Heikkinen on kuitenkin verrattaen suosittu hahmo. Viime vuosina hän on tullut seuratuksi hahmoksi kuvapalvelu Instagramissa. Nuoren isän ylläpitämällä @isitreenaa-tilillä on palvelussa vajaat 9000 seuraajaa. Tilillä esitellään paitsi perhe-elämän arkea, myös saliharrastusta.

Isänpäivänä Heikkinen sai lisää valtakunnallista näkyvyyttä, kun Radio Aalto palkitsi hänet yleisöäänestyksellä vuoden isä -tittelillä. Heikkinen on nyt vahvassa seurassa, sillä ensimmäisen kerran viime vuonna jaettu palkinto meni tuolloin ammattilaiskehonrakentaja Jari ”Bull” Mentulalle.

– Katsoin itsekin netistä tietoa tästä palkinnosta, kun siitä kuulin ja näin, että Mentula on sen näköjään ensimmäisen kerran saanut. Mukava tunnustushan se on, Heikkinen hymyilee.

Viime viikolla Heikkinen piipahti kanssa vahoissa kotimaisemissa kuvauskeikalla. Kyse oli Mäntyharjun elinkeinoyhtiö Mäsekin tulevasta mainoskampanjasta, jossa Heikkisen ja vaimo Frida Stenlundin perhe näyttelee pääosaa. Ohjelmassa oli poseerausta eri puolilla keskustaa kuvaaja Jari Pollarin video- ja valokuvakameroille.

Sosiaalisen median puolella isitreenaa-tilin suosio ei ole ilmaantunut yhtäkkiä. Alun perin Heikkinen kuvasi tilille erityisesti kuntosaliharrastustaan. Elli-tyttären syntymän myötä tilin sisältö ja koko idea muuttui.

– Huomasin, että isyyttä tuotiin julki aika vähän somen ja blogien puolella. Äitiyttä käsiteltiin sitä vastoin paljonkin eri puolella. Halusin tuoda isyyttä esiin positiivisessa valossa ja tuoda arkista elämää esiin, Heikkinen kertoo.

– Isän ei tarvitse supersankari ollakseen hyvä. Riittää, että on läsnä ja on mukana arjessa, hän painottaa.

Viime aikoina uusia Heikkisen elämästä kiinnostuneita on ilmaantunut seuraajiksi yhä kiihtyvällä tahdilla. Miksi ihmiset sitten haluavat seurata juuri hänen elämää?

– En yritä antaa elämästä mitään kiiltokuvamaista kuvaaa. Pyrin kertomaan ihan tavallisesti meidän arkitouhuista. Jos on sotkua, niin sitten sitä on.

– Jos tulee negatiivisia tunteita, en piilottele niitä. Pyrin antamaan siinä samassa myös pientä vertaistukea.

Lapsuutensa Heikkinen varttui Laidunmaalla ja Kirkonkylällä. Mäntyharjusta hänellä on positiivisia muistoja.

Edellisestä vierailusta vanhalla kotipaikkakunnalla on vierähtänyt aikaa jos useamman vuoden verran. Vaikka suurin osa kavereista on muuttanut paikkakunnalta muualle, useita tuttuja tulee vastaan kadulla pitkin päivää.

– Mäntyharjussa on aina mukava käydä, vaikka tuttuja on nykyisin vähemmän. Täältä on paljon hyviä muistoja.

Isitreenaa Instagramissa.