He ovat loppusuoralla Pertunmaan kunnanjohtajahaussa – lue ketkä kutsuttiin haastatteluun

Pertunmaan kunnanhallitus päätti maanantaina kutsua seitsemän kunnanjohtajaehdokasta haastatteluun.

Haastatteluun kutsutaan kauppatieteiden maisteri ja ekonomi Kimmo Hietala Vantaalta, kauppatieteiden maisteri ja ekonomi Timo Kiviaho Helsingistä, yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Kuittinen Tohmajärveltä, kauppatieteiden lisensiaatti Silja Latvanen Helsingistä, filosofian tohtori Virpi Launonen Mikkelistä, tuotantotalouden insinööri (amk) Juha Liukkonen Turusta ja kasvatustieteiden maisteri Leena Ruotsalainen Kotkasta.

Kimmo Hietala on työskennellyt eri johtotehtävissä niin yksityisellä puolella kuin julkisella sektorillakin. Viimeksi hän työskenteli Helsingin kaupungin asuntoyhtiö Heka Oy:n alueyhtiön Heka Koillinen Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2011-2019. Timo Kiviaho työskentelee tällä hetkellä China Tekway Oy:n varatoimitusjohtajana. Matti Kuittinen on toiminut Karjalan piirin toiminnanjohtajana vuodesta 2011. Hän on myös Tohmajärven kunnanvaltuuston keskustalainen varapuheenjohtaja.

Silja Latvanen asuu osin Pertunmaalla ja hän on toiminut muun muassa Pertunmaa-valtuuskunnan puheenjohtajana. Latvasella on oma sijoitusalan yhtiö E&A Invest Oy, jonka toimitusjohtajana hän on työskennellyt vuodesta 2016. Virpi Launonen on työskennellyt Mikkelin kaupungin elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosaluejohtajana vuodesta 2018. Juha Liukkonen toimii Mynämäen kunnan elinvoimapäällikkönä. Leena Ruotsalainen on työskennellyt Kotkan kaupungin nuorisotoimenjohtajana vuodesta 2014 lähtien.

Haastattelut on tarkoitus toteuttaa ensi viikon aikana. Kunnan tavoitteena on, että uuden kunnanjohtajan nimi on selvillä vuoden loppuun mennessä.

Muokattu: 27.11. kello 11.24: Lisätty tietoja haastateltavien nykyisistä ja aikaisemmista työpaikoista.