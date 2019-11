Pertunmaa juhlistaa joulua torilla ensi viikon lauantaina – Tarjolla yhteislaulua ja joulupuuroa

0

Toimivaa on turha muuttaa. Siksipä Pertunmaallakaan ei ole koettu tarpeelliseksi muuttaa hyväksi osoittautunutta joulutoria, joka pidetään jälleen ensi viikon lauantaina. Ohjelmassa on perinteikkäästi yhteislaulua, joulukaraokea, myyjiä ja arvontaa.

– Joulu on perinteikästä aikaa, tuumii Pertunmaan kunnan matkailuasioista vastaava Sammy Virtanen.

Totuttuun tapaan torilla nähdään punanuttuinen joulupukki. Hän tulee torille vierailulle noin kello 14.45. Joulupukille on järjestetty oma paikka, jossa itsensä voi kuvauttaa yhdessä pukin kanssa omalla kameralla tai kännykällä.

– Siitä saa vaikkapa kivan joulukortin, Virtanen vinkkaa.

Nimensä mukaisesti joulu otetaan vastaan torilla. Virtanen pitää paikkaa loistavana, sillä se on keskeisellä paikalla kylää ja tarpeeksi pieni, jotta tunnelma on intiimi.

– Tämä on koko kylän tapahtuma. Yhdessä oloa ja joulufiilistelyä kaikkien kesken. Toki tänne saa tulla kauempaakin, kaikki ovat tervetulleita.

Viime vuosina tapahtumassa on käynyt mukavasti väkeä. Tällekin vuodelle voidaan todennäköisesti odottaa muutamaa sataa kävijää.

– Kesän avajaistorilla on yleensä käynyt noin 300–400 kävijää. Joulutori on yleensä ollut aika hyvä talvinen vastine sille, Virtanen pohtii.

Joulutori on kaikille maksuton, niin kävijöille kuin myyjillekin. Myyjiä onkin ilmoittautunut jo toistakymmentä. Tarjolla on esimerkiksi käsitöitä, kransseja, sahtivierrettä, leivonnaisia, lampaantaljoja ja muita tuotteita.

200:lle ensimmäiselle kävijälle on puolestaan tarjolla maksuton joulupuuro. Lisäksi Pitäjänuutiset tarjoaa glögiä ja pipareita.

Pertunmaan joulutori 7.12. klo: 14–16 torilla.