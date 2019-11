Wanhan Ajan Joulu -tapahtuman järjestäjät ottivat opikseen viime vuodesta – Valaistusta lisätään ja myyntialuetta tiivistetään

0

Joulunavausta vietetään Mäntyharjussa toista talvea putkeen Kirkonkylällä ensi viikon lauantaina. Viime vuoden tapaan keskustasta on non stop -bussikuljetus Minimanin edestä Kesäheinän kohdalle koko tapahtuman ajan.

Kritiikittä ensimmäinen Wanhan ajan joulu -tapahtuma ei sujunut. Pääjärjestäjän Yhdessä Yrittäjät ryn Juha Poraharju kertoo, että viime vuoden virheistä on otettu opiksi.

– Myyntialuetta on tiivistetty ja nyt kaikki myyjät ovat Kesäheinän terassialueella. Viimeksi myyjiä oli aitoilla ja Domanderin talolla asti, mutta kaikki eivät sinne löytäneet, Poraharju toteaa.

Samalla on saatu ratkaistua myös riittämätön valaistus. Pienempi alue on helpompi valaista, etenkin kun nyt joka paikkaan on saatavilla virtaa valoja varten.

– Myyjiä ei ollut ihan niin helppoa saada kuin viime vuonna, mutta heitä on silti kiitettävä määrä.

Suurin ero viime vuoteen nähden on se, että Taidekeskus Salmelassa on avoimet ovet. Paikalla on tavattavissa nuoria taiteilijoita. Lisäksi ravintola Kesäheinä ja Villa-Auroran joulukahvila ovat auki.

Kulttuuria on tarjolla monessa muussakin muodossa. Päivän aikana nähdään niin MäVin tanssiesitys, kansalaisopiston Senioriteatteri E-lääkkeen esitys kuin musiikkiopiston Mäntyjousien esitys.

Tapahtuma huipentuu Jipun joulukonserttiin kirkossa klo 17.00.

– Valaisemme tavalla tai toisella reitin Salmelasta kirkolle, jotta ihmiset huomaavat siirtyä joulukonserttiin, Poraharju lupaa.

Lapsille on päivän aikana tarjolla 4H:n kädentaitopaja, jossa mukana askartelemassa ovat Martat. Lisäksi voi käydä tervehtimässä alpakoita tai hevosajelulla.

– Säästä riippuen se on joko reki- tai kärryajelu, Poraharju toteaa.

Ilmaista joulupuuroa on tarjolla klo 13 alkaen ja perinteinen joulurauhanjulistus on klo 16.30 kellotapulista. Kellotapulissa on näytteillä myös näyttävä seimiasetelma.

Joulukodit avaavat niin ikään ovensa tapahtuman ajaksi. Jokainen halukas on voinut ilmoittaa kotinsa joulukodiksi, joka ottaa vastaan vieraita.

Tällä hetkellä koteja on mukana kuusi, mutta Poraharju uskoo, että viikon aikana saattaa olla lisää ilmoittautujia.

– Mukana on niin joulutalli Karankamäessä kuin nukketalon joulu Pöydänpääntiellä, Villa-Auroran lähellä. Olen itse nähnyt sen nukkekokoelman ja se on sangen mykistävä. Nyt se on ilmeisesti koristeltu jouluisesti, Poraharju kertoo.

Viime vuonna joulunavauksessa kävi jopa huikeat 2 000 kävijää. Yhdessä Tekijät toivoo, että myös tänä vuonna päästäisiin samoihin lukemiin.

– Mutta työtä se vaatii.

Wanhan Ajan Joulu 7.12. klo: 12.00 – 18.00 Kirkonkylällä.