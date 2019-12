Pankkifuusiota yritetään uudestaan Pertunmaalla – osuuspankkien hallitukset selvittävät yhdistymistä

0

Koitin-Pertunmaan ja Päijät-Hämeen Osuuspankkien hallitukset ovat lähteneet selvittämään uudestaan pankkien yhdistämistä.

Fuusiota yritettiin viimeksi alkuvuodesta, mutta yhdistyminen äänestettiin kumoon pankin osuuskunnan kokouksessa. Tuolloin fuusiota vastusti kokouksessa 88 omistaja-asiakasta ja sitä kannatti 81. Fuusion toteutumiseen olisi kokouksessa tarvittu kahden kolmasosan enemmistö.

Koitin-Pertunmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Jouko Iso-Kuortti perustelee fuusioselvittelyjen aloittamista uudelleen sillä, ettei tarve yhdistymiseen ole kadonnut minnekään. Perusteet ovat tismalleen samat kuin ensimmäisessäkin fuusioyrityksessä.

– Nykytila ei voi jatkua. Viranomaissääntely on kasvussa ja tuottojen saaminen on vaikeaa. Kannattavuuden näkökulmasta tilanne ei toimi, Iso-Kuortti sanoo.

Iso-Kuortin mukaan lisäkuluja pankille syntyy viranomaissääntelyn lisäksi erilaisista ICT-investoinneista ja lainojen negatiivisista viitekoroista. Iso-Kuortin mukaan Koitti-Pertunmaan pankki saisi Päijät-Hämeestä tarvittavaa lisäosaamista palveluunsa.

– Myönnän, että pankilla on pitkä historia. Olemme myös vahva ja vakavarainen pankki, mutta tänä päivänä vakavaraisuus ei ole se ratkaiseva asia. Pitkällä tähtäimellä palvelukykymme heikkenee

Pertunmaan-Koitin Osuuspankilla on yksi konttori Pertunmaan kirkonkylällä, jonka aukioloaikoja on supistettiin keväällä. Nykyisin pankki on auki maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kolme tuntia päivässä. Pankissa työskentelee neljä toimihenkilöä. Koitin konttorinsa pankki sulki keväällä.

Iso-Kuortin mukaan fuusio Päijät-Hämeen Osuuspankin kanssa ei tarkoittaisi Pertunmaan konttorin sulkemista.

– Asia ei mene suoraan niin. Osuuspankkiryhmällä on arvot ja niistä pidetään kiinni. Konttori on auki niin pitkään kuin pankkipalveluille on tarvetta. Tosiasia kuitenkin on, että päivittäispalvelujen puoli pienenee ja rahoituksen sekä säästämisen palvelujen tarve kasvaa.

Entäpä jos omistaja-asiakkaat tyrmäävät fuusion tälläkin kertaa? Yrittävätkö pankkien johdot yhdistymistä niin pitkään, että yhdistyminen menee läpi?

– Kysymys täytyy miettiä niin päin, että jos tämä ei mene toisella kerralla läpi, niin sitten toimintaa pitää sopeuttaa ja pienuuden kierrettä toteuttaa. Se koituu heikkoudeksi meidän jäsenistölle ja palvelukyky heikkenee.

Osuuspankki järjestää aiheeseen liittyen asiakaspäivän torstaina 12. joulukuuta kello 9.00 alkaen. Iso-Kuortin lisäksi pankissa on tavattavissa kello 10-12 Päijät-Hämeen Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki.