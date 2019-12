Pertunmaan Äijät retkeilivät vuosisadan alun savottamailla

0

Pertunmaan Äijäkerho teki emännillä vahvistettuna syksyisen luontoretken Kuhmoisiin Isojärven kansallispuistoon. Puisto on yksi maamme parhaimmista kansallispuistokohteista, joka on rakennuksineen muistona entisestä savottakulttuurista.

Isojärven kansallispuisto on perustettu valtion maille kapean 20 kilometriä pitkän Isojärven kylkeen vuonna 1982. Puisto suojelee keskisuomalaista metsäistä vuorimaastoa sekä rotkomaisen Isojärven saaria ja rantoja sekä alueen lukuisia pikkulampia. Varsin vaikeakulkuisesta maastostaan huolimaatta Isojärven puistoalue oli 1900-luvun molemmin puolin aktiivisen metsätalouden käytössä, jolta ajalta on muistona tukkikämpät alkuperäisessä asussaan. Jokaisella Suomen kansallispuistolla on usein symbolina jokin eläin, Isojärvellä se on majava, mikä on havaittavissa puiston vesistöissä. Puistoa lähestyessä oli hyvin havaittavissa maaston voimakkaat korkeusvaihtelut. Kauniina lokakuun päivänä retkeläisiä kuljettanut pikkubussi koukkailikin vuoroin ylä- ja vuoroin alamäkeen.

Puistossa vierailevat kohtaavat ensin siellä olevat kaksi metsäkämppää, Heretty ja Lortikka. Näistä Heretty on päätien varrella ja siitä on tehty puiston päätukikohta kahviloineen. Siellä meidät retkeläiset otti vastaan puistossa toimivat luonto-oppaat Minna ja Vesa Jakosuo.

He kertoivat meille puiston historiasta.

Puiston alue on entistä metsätalousaluetta. Ensimmäiset savotat tehtiin jo 1880-luvulla, josta lähtien hakkuita tehtiin lähes puiston perustamiseen saakka. Paljon säilyi myös koskemattomia alueita. Kämpät olivat pokasaha- ja hevoskulttuurin aikaan hakkuutoiminnan keskipisteet. Heretyn pääkämppä ja kaukaisempi Lortikan kämppä ehtivät ennen puiston perustamista rapistua pahoin. Nyt ne on entisöity alkuperäiseen kuntoon. Oppaamme kertoivat, että niissä oli majoitettuna kymmeniä metsätyömiehiä ja talleissa lukuisia hevosia.

Savotan pomoilla oli kämppärakennuksen päädyssä oma huone, ”terävä pää”. Siellä he tarkastivat jätkien kelpoisuuden savottaan. Lentojätkäkin sai työpaikan, jos työvälineet olivat pihkaiset.

Kämppäelämisen kyseenalainen ihanuus oli vielä aistittavissa. Silloin elettiin vilkasta pokasaha- ja justeeriaikaa aina 1960-luvulle saakka. Lämmityskamiinat, hellat ja kerrossängyt olivat vielä kämpissä paikallaan. Oppaamme Minna luki kämppälain tarkasti yksilöidyt säännöt, joista jäi mieleen, että kämpässä piereminen oli sallittua ja ulkona jokaisen jätkän oli käytettävä omaa paskaraittiaan.

Puutavara Isojärven savotoilta lähti maailmalle uittaen Päijänteen kautta. Ennen Päijännettä puut piti kuitenkin uittaa 25 kilometrin matkan kolmentoista pienemmän järven ja niiden välillä olleiden useiden koski- ja puropätkien kautta. Uitto työllistikin tuolloin suuren joukon uittomiehiä.

Kämpällä nautimme herkullisen lohikeiton, joka meille tarjoiltiin tukkikämppäkulttuuriin kuuluen ”elämänluukusta”.

Heretyn ja Lortikan kämppien etäisyys toisistaan on neljä kilometriä. Ruokailun jälkeen ketteräjalkaisimmat kävelivät tuon välin luontopolkua oppaan johdattelemana.

Puiston erikoisuus onkin aikoinaan lapiotyönä tasoiteltu polku, jota pitkin pomot hoitivat tehtäväänsä näppärästi pyöräillen tai sitä käytettiin hevosurana. Aika on muovaillut uraa, mutta hyvä kävelyalusta se edelleen on. Polun varrella oli havaittavissa pienialaisesti vanhoja metsäkohteita karuilla kumpareilla ja kosteissa puronotkelmissa. Vallitsevinta kuitenkin on hieman nuorempi ja tasaikäinen metsä. Esimerkiksi sotavuosien jälkeen puiston metsiä kakattiin avohakkuun kaltaisesti. Tuon jälkeen ne kuitenkin saivat jäädä luonnontilaan ja nyt ne vähitellen järeytyvät puistometsinä.

Lortikan kämpällä kohtasimme taas linja-autolla paikalle tulleet liikuntarajoitteelliset retkikumppanimme. Tulipaikalla saimme nauttia oppaidemme sinne valmistamat nokipannukahvit. Oli aika tutustua sisältä käsin myös tähän korpikämppään, mikä olikin alkuperäisyydessään selvästi puhuttelevampi.

Tulipaikalla oli myös viimeisen viikon aikana puiston lemmikkieläin tehnyt maisemanmuutoksen. Oppaan mukaan viimeisen viikon aikana majavat olivat päättäneet nostaa lammen pintaa niin, että nyt tulipaikka oli veden vallassa. Mukava kokemus sekin, mutta itse majava jäi näkemättä. Puisto elää majavien ehdoilla, ja ne näyttäytyvät mieluummin hämärän aikaan.

Kahvittelun jälkeen oppaamme johdattelivat meidät yhteen puiston arvokkaimmista kohteista, Huhtalan torpan pihapiiriin. Puistoon kuuluvan Huhtalan rakennuskokonaisuus on muotoutunut jo 1800-luvun lopulla, jolta ajalta mäkirinteessä olevat maatilan rakennukset ovat. Torppaa ympäristöineen vaalitaan rakennushistoriallisena kohteena. Maalaamattomat rakennukset ovat saaneet puun pintaa säilyttävän kauniin patinan auringon poltteesta. Erityisesti päärakennuksen sisäänkäynnin koristellut vuorilistat herättivät huomiota.

Päärakennukseen tutustumista haittasi hieman ikkunoiden restaurointityö. Sisätiloihin tutustuminen oli tehtävä taskulamppujen valossa. Tuvan massiivinen uuni oli tuolloisen kivimuurauksen taidonnäyte. Oppaamme esitteli tuvassa talon alkuperäisen ”keskuspölynimurin”. Tuvan lattian lankut olivat syvälle kuluneet ja oksankohdat korkealla. Aikoinaan lattioiden kulumista joudutti niiden puhdistaminen hiekalla jynssäten. Lattioihin oli tehty kohtuullisen kokoinen reikä, josta tuo hiekka sitten ”imuroitiin” luudalla talon alle.

Huhtalan ympärysniittyä hoitaa nyt kesäisin lammaslauma, kuten monta muutakin valtion luontokohdetta ympäri Suomen. Lampaita emme päässeet nyt silittelemään, koska ne olivat lähteneet jo talvikarsinoihin lähikylälle.

Kiiteltyämme oppaamme lähdimme nuoruutemme muistoja verestäneinä kotimatkalle.

Teksti ja kuvat: Raimo Ulmanen