Adressi koulun säilyttämiseksi Kirkonkylän alueella keräsi yli 400 nimeä – ”Jos jokin noista koulukeskuksiin sijoittuvista ratkaisuista toteutuu, se on Kirkonkylän koulun loppu”

Huoli koulun loppumisesta on kova, eikä ainoastaan Kirkonkylän koululaisten vanhemmilla. Vajaan viikon aikana adressin, paperin tai sähköisen, ehti kirjoittaa yli 400 henkilöä. Saavutus on kova, etenkin kun sähköinen adressi ehti olla auki vain kolme vuorokautta. – Adressin allekirjoitti puurojuhlassa osa lapsistakin. Olimme iloisia huomatessamme, että myös nuorisovaltuusto on ottanut asiaan kantaa, Ikonen huomauttaa. Lasten allekirjoituksia ei erikseen pyydetty, eikä niitä laskettu mukaan allekirjoittaneiden kokonaismäärään lasten nuoren iän takia. Sähköisen adressin kommenteissa koulun säilyttämistä on perusteltu erityisesti pienen koulun paremmuudella lapsille.

