Timo Suutarisesta tehtiin teollisuusneuvos

Arvonimiä on käytössä noin sata. Niistä arvokkaimmat ovat valtioneuvos ja vuorineuvos, joista suoritettava vero on 48 000 euroa. Teollisuusneuvos kuuluu toiseksi arvokkaimpaan ryhmään ja siitä maksettava vero on 33 000 euroa.

