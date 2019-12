Helsinkiläisen taksin ratista maalaispapiksi – Lähetystyöstä Suomeen palannut Juha Ijäs haluaa kohdata ihmiset myös arjessa

Lähetystyökutsumus yhdisti pariskuntaa alusta lähtien. – Opiskeluaikana asuin Lähetyskodissa Helsingissä, ja siellä tapasimme Annen kanssa. Juha Ijäs on huomannut, että lähetystyöhön suhtautuminen on muuttunut. – Kaupungeissa se joutunut seurakuntatyössä hiukan sivuun. Maaseudulla lähetystyöstä ollaan kiinnostuneempia, ja sen tukemiseen on enemmän innostusta.

