Syntyneiden määrä tukee kouluverkkoselvityksiä useallakin paikkakunnalla

Ei ole pitkäkään aika siitä, kun Mäntyharjullakin syntyi vuosittain vielä 60-70 lasta. Tänä vuonna lukema jää puoleen tuosta, sillä marraskuun loppuun mennessä mäntyharjulaisvauvoja oli syntynyt 30.

Kunnan väkiluku oli marraskuun lopulla 5792. Paljon ei mäntyharjulaisia luultavasti lohduta se, että esimerkiksi hiukan suuremmassa (6126) Juvan kunnassa syntyneitä oli 21 ja Kangasniemellä (5272) 20.

Ei ihme, että useamman alakoulun Mäntyharjulla ja Kangasniemellä on kouluverkko otettu kuluvan vuoden aikana suurennuslasin alle.

Pertunmaalla syntyneitä 11 kuukauden aikana on yhdeksän. Ei ole paljon sekään, mutta Etelä-Savossa 1688 asukkaan Pertunmaata suuremmissa Hirvensalmella (2152), Puumalassa (2132) ja Sulkavalla (2484) tilanne on vielä heikompi: viisi, kuusi ja kuusi syntynyttä.

Tammi-marraskuun aikana kuoli 90 mäntyharjulaista. Suurin piirtein samoissa lukemissa oltiin Juvalla (85) ja Kangasniemellä (93). Pertunmaalla luku on 31, kun esimerkiksi Hirvensalmella se on 37 ja Puumalassa 40.

Muuttoliikekään ei tuo helpotusta väkikatoon. Mäntyharjun pölyt jaloistaan on tämän vuoden aikana karistanut 245 henkeä. Kuntaan muuttaneita on puolestaan 169.

Pertunmaalla tämä on paremmin tasapainossa, kunnasta on lähtenyt 87 ja tullut 85 henkeä.

Etelä-Savossa jokainen kunta marraskuun lopulla oli kirjannut miinusmerkkisen väestömuutoksen. Kokonaisnettomuuttokin oli negatiivista kaikissa muissa kunnissa paitsi Hirvensalmella. Siellä nettomuutto näytti 24 plussaa.

Muutama vuosi sitten pidettiin lähes katastrofina sitä, kun maakunnan väkiluku tippui alle 150 000. Nyt se on 142 000 ja tällä vauhdilla ensi vuoden aikana mennään jo alle 140 000:n. Ja sitä seuraavana päästään jo 130 000 rajan alle, kun Joroinen ja Heinävesi vaihtavat maakuntaa.