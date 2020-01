Pertunmaan uusi kulttuurituottaja Satu Liikkanen tekee töitä etänä – Verkostoituminen ja tapahtumat vaativat läsnäoloa, mutta suunnittelu onnistuu kauempaakin

0

Kulttuurituottaja, nukketeatterikasvattaja, muusikko, artesaani, opettaja… Satu Liikkasen koulutus ja osaaminen on moninainen, sillä kulttuuriyrittäjälle paikalleen jämähtäminen ei ole vaihtoehto.

– Olen vähän tällainen ikuinen opiskelija, mutta kaikesta tästä on apua myös kulttuurituottajan työssä. Pystyn hyödyntämään oman taiteellisen osaamiseni ja tarvittaessa tuottamaan kaikki vaiheet itse ideasta toteutukseen sekä tuottajana että taiteilijana, Liikkanen kertoo.

Liikkasen vuonna 2006 perustettu yritys Satumatka productions on vuodenvaihteesta lähtien vastannut Pertunmaan kunnan kulttuuripalveluista.

Suunnitelmat olivat valmiina heti ensimmäisestä päivästä lähtien.

Uuden kulttuurituottajan aikaansaannoksia voi käydä vaikka heti vilkaisemassa kunnantalolla, jossa ensimmäinen näyttely on jo pystyssä.

Liikkanen painottaa yhteistyön olevan tärkeää. Ensi maanantaina onkin kunnantalolla kaikille avoin ideointi-ilta yhdessä kulttuuri-, vapaa-aika-, matkailu- ja toritoimen kanssa.

Tapahtumassa ideoidaan tulevaa tapahtumayhteistyötä ja päivitetään Pertunmaan tapahtumakalenteriin tulevia tapahtumia.

Vaikka työt alkoivat vasta tammikuussa, sai Liikkanen tietää valituksi tulemisestaan jo marraskuun alussa.

– Aloin suunnitella heti, kun tiesin saavani paikan. Halusin, että heti näkyy se, että nyt alkoi tapahtua. Ei niin, että aloituksesta menee kaksi kuukautta hukkaan, Liikkanen kertoo.

Uudenlaisia kulttuuritapahtumia on luvassa, sen Liikkanen lupaa. Ihan hirveästi hän ei vielä voi paljastaa, sillä tulevat suunnitelmat hyväksytetään sivistyslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Esimerkiksi toukokuulle on kaavailtu kulttuurin teemaviikkoa, Kulttuurikarnevaalit-nimeä kantavaa tapahtumaa, joka pitää sisällään tiedettä ja paljon muuta.

Erityisenä visiona Liikkasella on viedä eteenpäin kunnan kulttuurikasvatusta. Kulttuurilla voi vaikuttaa niin asenteisiin kuin hyvinvointiinkin.

– Helmikuussa täällä kunnan näyttelytilassa on Johanna Kareen Minuunkin sattui -näyttely. Näyttelyssä on valokuvattu suomalaisia julkisuuden henkilöitä, jotka kertovat kiusaamisen seurauksista ja selviämisestä. Tarinat on kirjoittanut Pia Warvas. Samaan aikaan nuorisotalolla räppää rap-artisti Ville Nurminen koulukiusaamista vastaan, Liikkanen kertoo.

Etätyö on Liikkasen työssä tärkeässä roolissa. Yrityksen kotipaikka sijaitsee lähes 200 kilometrin päässä Pertunmaalta, aina Virolahdella asti.

– Suunnittelutyön pystyy pitkälti hoitamaan etänä. Näin alkuun tulen käymään täällä paljon useammin, kun pitää verkostoitua ja tutustua paikkakuntaan. Mutta sen jälkeen tulen paikalle lähinnä tapahtumiin ja palavereihin, sekä silloin kun työn luonne niin vaatii, Liikkanen kertoo.

Pitkät ajomatkat eivät pelottaneet Liikkasta, sillä hän on tottunut ajamaan paljon kiertäessään nukketeatteriesitystensä kanssa.Tarvittaessa läheltä löytyy myös maatilamajoitus, jonka Liikkanen on jo ehtinyt testaamaan.

– Näitä paikkoja ei hirveän usein julkiseen tarjouskilpailuun tule. Katsoin sitten, että missä se Pertunmaa oikein sijaitsee, ja totesin että eihän se ole edes kaukana, Liikkanen naurahtaa.

Pertunmaa houkutti etenkin luonnon ja pienille kunnille ominaisen yhteisöllisyyden vuoksi.

– Toisaalta tämä on myöskin haaste. Kulttuurilla voidaan lisätä sitä vetovoimaa, jolla ihmisiä saadaan lisää seudulle, Liikkanen pohtii.

Kulttuuriyrittäjän ansainta koostuu monesta palasesta. Pertunmaan kunnan lisäksi Liikkasen palveluista nauttivat myös Virolahden ja Miehikkälän kunnat. Virolahdella sijaitsee myös 50-paikkainen tilausnukketeatteri ja kesämatkailukohde Metsänportti Satumetsäseikkailuineen.

Liikaa palloja ei silti ole ilmassa, Liikkanen vakuuttaa.

Jos alkaa tuntua liian kiireiseltä, yksittäisiä esityksiä voi aina vähentää. Toisaalta nyt myös esityksiä on helpompi suunnitella etukäteen.

Kolme pidempiaikaista pestiä samaan aikaan on itse asiassa harvinaista herkkua, joka helpottaa arkielämää.

Pertunmaan pesti on kaksivuotinen. Lisäksi sopimuksessa on yhden vuoden optio.

Kulttuurituottajan pestistä ei pienessä kunnassa kokopäiväiseksi työksi ole, joten pestejä pitää olla useampia.

– Välillä olen tehnyt opetustyötä luokanopettajana ja taideaineiden opettajana. Se on vain todella hienoa, jos pystyy työllistämään itsensä kulttuuriyrittäjänä kokonaan, niin kuin nyt.

Fakta: Uusi kulttuurituottaja

Satu Liikkanen

Liikkanen aloitti Pertunmaan kunnan kulttuurituottajana 1.1.2020.

Sopimus on kaksivuotinen. Lisäksi siihen kuuluu yhden vuoden optio.

Liikkasen yritys Satumatka productions valittiin julkisen kilpailutuksen kautta.

Koulutukseltaan hän on kulttuurituottaja (amk). Lisäksi Liikkanen on laajentanut jatkuvasti osaamistaan ja on opiskellut muun muassa teatterialan ja käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon.

Yrityksen kotipaikka on Virolahdella, jossa sijaitsee myös 50-paikkainen tilausnukketeatteri.